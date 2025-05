Sanepid ostrzega przed skażoną wodą! "Nie nadaje się do picia i higieny"

W związku z wykryciem bakterii grupy coli w wodzie pochodzącej z wodociągu w Rotmance, który zaopatruje Borkowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał ostrzeżenie. Woda z kranu w wielu domach stała się niezdatna do użytku. Sanepid apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń.

Na stronie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim opublikowano szczegółową listę ulic, których dotyczy zakaz spożycia wody. Mieszkańcy tych rejonów powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń i unikać używania wody z kranu do picia oraz higieny osobistej. Oto pełna lista ulic objętych zakazem:

ul. Makowa

ul. Chabrowa

ul. Głębokie

ul. Starogardzka od nr 1 do nr 8

ul. Nasza

ul. Topolowa

ul. Akacjowa od nr 8 do nr 30

ul. Kasztanowa od nr 1 do nr 49 (numery nieparzyste) oraz nr 46

ul. Bzowa

ul. Ofiar 10 Kwietnia

ul. Wierzbowa

ul. Brzozowa

ul. Nowa

ul. Rodzinna

ul. Strumykowa

ul. Jarzębinowa

ul. Fiołkowa

ul. Porzeczkowa

ul. Miodowa

ul. Sadowa od nr 1 do nr 10, nr 17, nr 17a, nr 19

ul. Kwiatowa

ul. Kalinowa

ul. Różana

ul. Miętowa

ul. Jaśminowa

Sanepid podkreśla, że woda z kranu w wyżej wymienionych lokalizacjach może być używana wyłącznie do celów porządkowych, takich jak spłukiwanie toalet czy mycie podłóg. Absolutnie zabronione jest jej spożywanie oraz używanie do higieny osobistej. Mieszkańcy powinni zaopatrzyć się w wodę butelkowaną lub korzystać z alternatywnych źródeł wody pitnej, które są regularnie badane i bezpieczne.

Wykrycie bakterii coli w wodzie to poważny problem, który może prowadzić do różnych dolegliwości zdrowotnych. Do czasu usunięcia zagrożenia, mieszkańcy Borkowa muszą zachować szczególną ostrożność i stosować się do wydanych komunikatów.