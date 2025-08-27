Skażenie wody we Władysławowie! Mieszkańcy w niepewności. Wiadomo, kiedy będą wyniki badań

Władze Władysławowa czekają na wyniki badań próbek wody, które mają wyjaśnić, czy zniknęło skażenie bakteriami coli.

Część mieszkańców Władysławowa nie może używać wody z kranu do celów spożywczych z powodu wykrycia bakterii.

Dostępne są cysterny z wodą pitną, a na niektórych obszarach zaleca się przegotowanie wody przed spożyciem.

Część mieszkańców Władysławowa nie może od wtorku (26 sierpnia) używać do celów spożywczych wody pochodzącej z fragmentu wodociągu Władysławowo-Jurata. Wszystko przez wykrycie bakterii z grupy coli przez sanepid.

Urząd Miejski we Władysławowie poinformował w środę (27 sierpnia) na swojej stronie internetowej, że taki stan utrzyma się do soboty (30 sierpnia), do czasu otrzymania oficjalnych wyników aktualnych badań, uzgodnionych z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Pucku.

Magistrat podał też, że wodę pitną można pobierać całodobowo z cystern zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej (plac po BMC) oraz przy ul. Droga Chłapowska 21 (Baza Spółki „Ekowik”).

Według informacji przekazanych przez urząd miejski zakazem spożycia wody są objęte ulice: Droga Chłapowska (od nr 2 do nr 47), Krasickiego, Reymonta, Przybyszewskiego, Reja, Młyńska, Żytnia, Rzemieślnicza, Przemysłowa, Żwirowa, Żeromskiego (str. zachodnia od ul. Żwirowej do ul. Wyzwolenia), Wyzwolenia, Steyera, Dąbka, Golli, Sucharskiego, Unruga, Krasickiego, Tuwima, Prusa, Literacka, Mickiewicza, Asnyka, Lema, Orzeszkowej, Frycza Modrzewskiego, Dąbrowskiej, Owsiana, Jęczmienna, Pszeniczna, Konopnickiej, Helska, Gdyńska, Porazińskiej, Rietza i Tuwima.

- Na pozostałych terenach woda jest zdatna do picia, jednak zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pucku jest przegotowanie wody przed spożyciem. Na chwilę obecną nie ma przeciwskazań, aby zwierzęta gospodarskie spożywały wodę z wodociągu – podkreślono w informacji.