Julek, Wojtek i Szymek świętowali urodziny, wszyscy zginęli. "Trzymali się razem"

Rodzice wylali już morze łez

Świętowanie urodzin przerodziło się w dramat! Julek, Wojtek i Szymek roztrzaskali się na drzewie. "Zawsze trzymali się razem"

Mariusz Korzus | ago 15:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Byli praktycznie nierozłączni. Julek, 16 lat skończył dokładnie 3 lipca, a Wojtek świętował 22. urodziny na godzinę przed tragedią. Do paczki należał jeszcze Szymek. Oprócz przyjaźni łączyło ich jeszcze zamiłowanie do piłki nożnej i szybkiej jazdy. Nie wiadomo, który z nich wpadł na pomysł, żeby podczas nieobecności rodziców Julka wziąć klucze do mini coopera i ruszyć na tragiczną przejażdżkę. Rodzice całej trójki wciąż są w szoku. W jednej chwili stracili swoich ukochanych synów na zawsze.