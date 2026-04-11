Strażacy opanowali pożar w Rożentalu. Płonął zakład utylizacji opon

Ogień zatrzymany, ale akcja trwa

Strażacy opanowali groźny pożar, który wybuchł w piątek po południu w zakładzie zajmującym się utylizacją opon w Rożentalu na Pomorzu. Jak przekazał mł. kpt. Jarosław Lisica ze Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, ogień już się nie rozprzestrzenia, ale działania gaśnicze wciąż trwają.

Według straży pożarnej sytuacja jest stabilna, jednak dogaszanie może potrwać wiele godzin. Na miejscu pracuje ponad 100 strażaków.

Trudna akcja wśród tysięcy opon

Pożar objął maszynę do rozdrabniania opon oraz jedną z pryzm granulatu. Płonęły tysiące opon, co – jak podkreślają strażacy – znacząco utrudniało akcję.

– Trwa przegarnianie i zalewanie materiału – relacjonował mł. kpt. Lisica.

Czarne, gęste kłęby dymu były widoczne z dużej odległości, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Drony i chemicy monitorują sytuację

Na miejscu działa zespół dronowy wyposażony w kamery termowizyjne, który pomaga lokalizować ukryte ogniska. Do Rożentalu skierowano także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno‑Ekologicznego.

Eksperci sprawdzają jakość powietrza – według straży nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców, ale służby nadal apelują o ostrożność.

Apel do mieszkańców

Choć ogień został opanowany, służby proszą mieszkańców okolicznych miejscowości, by pozostali w domach i nie otwierali okien. Wciąż unoszą się resztki dymu, a dogaszanie może powodować kolejne krótkotrwałe zadymienia.

Pożar wybuchł w piątek po południu

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży około godziny 16.45. Ogień szybko objął elementy instalacji i składowany granulat. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się płomieni na kolejne części zakładu.

13

Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test! Pytanie 1 z 5 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym: czekać na drugi sygnał udać się najkrótszą drogą do wyjścia z atmosfery zagrożonej zmniejszyc intensywność pracy Następne pytanie