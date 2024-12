Szlachetna Paczka 2024. W tym regionie jest poważny problem

Co się stało?

Szlachetna Paczka 2024. Tysiące potrzebujących rodzin

W uruchomionej w sobotę (16 listopada) bazie Szlachetnej Paczki znalazło się ok. 6 tys. rodzin. Od tego momentu darczyńcy mogli zacząć się zgłaszać do pomocy konkretnym rodzinom.

Prawie natychmiast po otwarciu 24. Szlachetnej Paczki, wsparcie zadeklarowało aż 1340 darczyńców. Osoby znajdujące się w bazie potrzebujących zostały wyselekcjonowane przez wolontariuszy Stowarzyszenia WIOSNA.

Ich historię możecie poznać na stronie Szlachetna paczka.pl. Do 13 grudnia można wybrać rodzinę i przygotować dla niej pomoc. To ostatni moment. Nie pozwólmy, żeby ktokolwiek usłyszał wtedy „dla ciebie nie wystarczy"

- apeluje w rozmowie z Radiem Eska Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA.

Rodziny najczęściej proszą o takie podstawowe potrzeby jak żywność czy chemia. Zdarzają się czasem większe potrzeby jak lodówka, czy mikrofala żeby móc przechowywać czy odgrzać sobie obiad

- dodaje Zuzia, wolontariuszka. W zeszłym roku w postaci paczek udało się zebrać 74 miliony złotych dla potrzebujących.

Brakuje darczyńców na Pomorzu

W całej Polsce na Szlachetną Paczkę nadal czeka ponad 600 rodzin. W samym województwie pomorskim jest ich 14.

Czasu na zgłoszenie się do pomocy potrzebującym rodzinom nie zostało wiele. Termin mija 13 grudnia. Jeśli ktoś chce zostać darczyńcą, to musi się pospieszyć! Nie pozwólmy, by te 14 pomorskich rodzin pozostało bez pomocy...

