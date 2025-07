Szpitale na Pomorzu dostaną prawie 700 mln zł. Na co pójdą środki z KPO oraz Funduszu Medycznego?

W konferencji uczestniczyli marszałkowie Mieczysław Struk i Leszek Bonna oraz dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia Ilona Hibner. Co zatem się zmieni w opiece medycznej na Pomorzu?

Prawie pół miliarda z KPO dla Pomorza

Pod względem zdobytych środków z KPO województwo pomorskie zajmuje drugie miejsce w Polsce. Na 10 podmiotów leczniczych, które ubiegały się o dofinasowanie, pozytywnie zaopiniowano wszystkie wnioski, a dofinansowanie dostało siedem z nich.

Informację o zdobyciu środków na opiekę onkologiczną z Krajowego Planu Odbudowy przyjęliśmy z wielkim entuzjazmem. To oznacza, że jesteśmy bardzo skuteczni w pozyskiwaniu środków, co mnie bardzo cieszy

– podkreślił marszałek Mieczysław Struk.

Dzięki temu oddziały szpitalne w Gdańsku, Gdyni i Słupsku zostaną przebudowane. Kupiony będzie też najnowocześniejszy sprzęt medyczny, który będzie wykorzystywany do szybszej i bardziej precyzyjnej diagnostyki pacjentów zmagających się z chorobami onkologicznymi. Co ważne, pacjenci w krótszym czasie będą poddani odpowiedniej terapii, poprawią się warunki hospitalizacji chorych i pracy personelu.

Ilona Hibner z Ministerstwa Zdrowia poinformowała, że na onkologię z KPO szpitale w całej Polsce miały do wykorzystania ok. 5,5 mld zł.

– To ogromna kwota, ale też wyzwanie i zobowiązanie, gdyż środki trzeba wydać do końca czerwca 2026 r. – dodała szefowa Departamentu Oceny Inwestycji.

Szpitale w województwie pomorskim z KPO na onkologię i opiekę długoterminową lub geriatryczną otrzymały razem prawie 472 mln zł. Łączna wysokość wsparcia udzielonego na onkologię placówkom w naszym regionie to prawie 423 mln zł. Wśród tych pieniędzy było prawie 235 mln zł dla szpitali marszałkowskich.

– Warto dodać, że samorząd województwa przekazał placówkom prawie 39 mln zł, co przyczyniło się do uzyskania większej liczby punktów, które wpłynęły na ocenę naszych szpitali – mówił wicemarszałek Leszek Bonna.

Ze wsparcia skorzystają Szpitale Pomorskie, Copernicus PL oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku. Przypomnijmy, że pozostałe środki z KPO trafiły do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (prawie 74 mln zł), Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach (prawie 60 mln zł), 7. Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku (ponad 22 mln zł) oraz SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku (ponad 32 mln zł).

Natomiast na opiekę długoterminową lub geriatryczną na Pomorzu przeznaczono ponad 49 mln zł. W tym prawie 11 mln zł dostał szpital w Kościerzynie. Ponadto, środki z KPO otrzymały też Szpital Powiatu Bytowskiego (ponad 19,8 mln zł) oraz American Heart of Poland (ponad 18,4 mln zł).

W Gdyni będzie remont. Kupią też nowoczesną aparaturę

Szpitale Pomorskie otrzymały prawie 102,5 mln zł na rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 144,5 mln zł, a samorząd województwa przekazał ponad 19,5 mln zł. Jeden z budynków Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni zostanie przebudowany na potrzeby pacjentów onkologicznych. Co się zmieni?

Zmodernizowane będą Zakłady Teleradioterapii, Brachyterapii i Diagnostyki Obrazowej, a także Oddział Chirurgii Onkologicznej, w ramach którego powstanie Pracownia Endoskopii. Dodatkowo zostanie utworzone Centrum Rehabilitacji. Kolejny budynek szpitala zostanie rozbudowany i wyremontowany, aby służył jako Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej. Planowany jest również zakup systemu PET.

– Zmodernizujemy Zakład Medycyny Nuklearnej oraz wyposażymy Laboratorium Syntezy Radiofarmaceutyków oraz Laboratorium Kontroli Jakości Radiofarmaceutyków. Środki z KPO zapewnią nam jeszcze lepszą dostępność i jakość opieki onkologicznej – wyjaśniała prezes Szpitali Pomorskich Jolanta Sobierańska-Grenda.

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny trafi do gdańskich szpitali

Spółka Copernicus dostała 80 mln zł na zakup sprzętu do terapii i diagnostyki onkologicznej. W Szpitalu św. Wojciecha powstanie nowy budynek pod Pracownię PET/CT, Pracownia Scyntygrafii oraz zaplecze do prowadzenia teranostyki (połączenie diagnostyki i terapii w medycynie, pozwalające na dobór spersonalizowanego leczenia dla pacjenta) w formule jednego dnia.

Pieniądze z KPO będą przeznaczone na zakup ponad 100 szt. sprzętu medycznego takiego jak: urządzenie PET/CT, gamma kamera, rezonans magnetyczny, USG, mammograf, roboty chirurgiczne, wideogastroskopy i wideokolonoskopy oraz mikroskop chirurgiczny.

– Dzięki środkom z KPO zapewnimy naszym pacjentom najwyższej jakości diagnostykę i terapię onkologiczną, zaś planowany ośrodek teranostyki będzie pierwszym na Pomorzu – podkreślił prezes Copernicusa Dariusz Kostrzewa.Całkowita wartość projektu to 139 mln zł, a samorząd województwa przekazał prawie 14 mln zł.

W Słupsku będzie aparatura medyczna i przebudowana sala operacyjna

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku otrzymał ponad 52 mln zł. Wartość całkowita tego przedsięwzięcia to prawie 58 mln zł, a samorząd województwa przekazał ponad 5,3 mln zł.

– Planujemy rozbudowę szpitala i utworzenie nowej Pracowni MRI. Cały sprzęt będzie nowy. Chodzi m.in. o: rezonans magnetyczny, aparat do znieczulania do RM, defibrylator, respirator, monitor EKG / pulsoksymetr, ssak elektryczny oraz meble – tłumaczy prezes szpitala Andrzej Sapiński.W sumie szpital ma wzbogacić się o ponad 200 szt. nowoczesnych sprzętów i elementów wyposażenia m.in.: robot do produkcji cytostatyków, rezonans magnetyczny, aparat do znieczulania do RM i tomograf komputerowy. W szpitalu będzie też przeprowadzony remont. Przebudowany zostanie Oddział Urologii na potrzeby sali operacyjnej. Będzie też kupiony m.in.: aparat USG, cystofiberoskopy, wideoureterorenoskopy i tor wizyjny.

Dla osób starszych

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie dostał prawie 11 mln zł na opiekę długoterminową lub geriatryczną. Powstanie Kaszubskie Centrum Senioralne w Dzierżążnie.

Źródło: Pomorskie.eu