Taka będzie pogoda w pierwszy weekend wakacji. Na upały trzeba poczekać! Prognozy rozczarują Polaków

Początek wakacji pod znakiem deszczu. Pogoda na piątek 27 czerwca 2025

W piątek (27 czerwca) uczniowie w całej Polsce kończą szkołę i – używając barwnego porównania – niebo zapłacze nad końcem roku szkolnego. Popada przelotny deszcz, będzie też chłodniej niż w czwartek. Po upałach nie ma śladu, nad morzem zaledwie 17°C na wybrzeżu. Im dalej na południe, tym cieplej. W centrum około 24°C. Najwyższa temperatura w Małopolsce, tam na termometrach maksymalnie 26°C. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, ad morzem silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 80 km/h – zapowiada IMGW.

Noc z piątku na sobotę (27/28 czerwca) pogodna, jedynie we wschodniej Polsce więcej ciemnych chmur i tam przelotny, zanikający deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam na termometrach 10°C. Najcieplej na wybrzeżu, do 15°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, początkowo w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni - przewiduje IMGW.

Pierwszy weekend wakacji. Pogoda na sobotę 28 czerwca 2025

Sobota (28 czerwca) zapowiada się na dzień pogodny. Słaby, przelotny deszcz możliwy jedynie na wybrzeżu i miejscami na wschodzie. Duże różnice w temperaturze maksymalnej. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam zaledwie 19°C. Im dalej na południe, tym cieplej. W centrum około 24°C. Bardzo ciepło w Lubuskiem i tam najwyższa temperatura w sobotę, nawet do 29°C.

Noc z soboty na niedzielę (28/29 czerwca) pogodna i spokojna. Bez groźnych burz, ale ze słabym deszczem na północnym wschodzie. Tam też najchłodniej, z temperaturą od 13°C na Suwalszczyźnie. W centrum około 17°C w centrum, a najcieplej na Opolszczyźnie, do 19°C na Opolszczyźnie. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni - informuje IMGW.

Pierwszy weekend wakacji. Pogoda na niedzielę 29 czerwca 2025

W niedzielę (29 czerwca) przelotny deszcz na południu i wschodzie kraju. Najchłodniej nad morzem, tam 19-21°C. Niewiele cieplej na północnym wschodzie, zaś najcieplej na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą maksymalnie do 27°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, północno-zachodni - zapowiada IMGW.

Kiedy wrócą upały?

Jak widać, upałów w pierwszy weekend wakacji nie będzie. Kiedy więc spodziewać się fali gorąca? IMGW wskazuje początek lipca. - Na początku przyszłego tygodnia spodziewamy się upałów na zachodzie i w centrum. Lokalnie temperatury będą dochodzić do 34°C. Właściwie w całej Polsce będzie bardzo ciepło, jednak najcieplejszymi regionami będą południowy zachód, zachód i centrum kraju - przekazała w rozmowie z „Super Expressem” Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Więcej w artykule Tropikalny upał. Wiemy, kiedy to się stanie. IMGW zdradza szczegóły

