Takiej wizyty lekarskiej się nie spodziewał. W gabinecie zamiast lekarzy czekali na niego policjanci

Wpadł w szpitalu. Poszukiwany 54-latek zatrzymany w Warszawie

Dzięki współpracy funkcjonariuszy z gdańskiej komendy wojewódzkiej oraz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji śledczy zatrzymali 54-letniego mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Poszukiwany miał na koncie liczne przestępstwa. Został zatrzymany na terenie jednej z placówek medycznych w Warszawie podczas wizyty lekarskiej.

- Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej wspólnie z funkcjonariuszami KGP od pewnego czasu intensywnie pracowali nad ustaleniem miejsca pobytu 54-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym oraz nakazem doprowadzenia do jednostki penitencjarnej celem odbycia kary ponad 2,5 roku pozbawienia wolności - informują funkcjonariusze.

Zatrzymany był dobrze znany policji m.in. z powodu rozbojów, oszustw oraz posiadania środków odurzających. Choć przez długi czas skutecznie unikał zatrzymania, funkcjonariusze zlokalizowali go w Warszawie. Mężczyzna został zatrzymany w szpitalu.

- Funkcjonariusze szczegółowo przeanalizowali tryb życia poszukiwanego, co pozwoliło na precyzyjne zaplanowanie akcji. Do zatrzymania doszło w momencie, gdy 54-latek pojawił się w jednym z warszawskich szpitali na umówioną wizytę. Kompletnie zaskoczony mężczyzna nie stawiał oporu - dodają funkcjonariusze.

Po przewiezieniu na komendę i wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna trafił do aresztu śledczego, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary więzienia.

