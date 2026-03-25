Takiej wizyty lekarskiej się nie spodziewał. W gabinecie zamiast lekarzy czekali na niego policjanci

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-03-25 9:10

Ukrywał się przed policją. Wpadł w najmniej spodziewanym miejscu! 54-letni mieszkaniec Gdańska, poszukiwany listem gończym, skazany na ponad 2,5 roku więzienia, został zatrzymany w… warszawskim szpitalu. Mężczyzna przyszedł na umówioną wizytę. Był bardzo zaskoczony widokiem funkcjonariuszy w placówce medycznej.

Takiej wizyty lekarskiej się nie spodziewał. W gabinecie zamiast lekarzy czekali na niego policjanci

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • Gdańscy i krajowi funkcjonariusze Policji intensywnie pracowali nad zlokalizowaniem 54-latka, ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości.
  • Poszukiwany listem gończym mężczyzna, znany z rozbojów i oszustw, został zatrzymany w Warszawie.
  • Wpadł w ręce policji podczas wizyty lekarskiej w szpitalu.

Wpadł w szpitalu. Poszukiwany 54-latek zatrzymany w Warszawie

Dzięki współpracy funkcjonariuszy z gdańskiej komendy wojewódzkiej oraz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji śledczy zatrzymali 54-letniego mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Poszukiwany miał na koncie liczne przestępstwa. Został zatrzymany na terenie jednej z placówek medycznych w Warszawie podczas wizyty lekarskiej.

- Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej wspólnie z funkcjonariuszami KGP od pewnego czasu intensywnie pracowali nad ustaleniem miejsca pobytu 54-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym oraz nakazem doprowadzenia do jednostki penitencjarnej celem odbycia kary ponad 2,5 roku pozbawienia wolności - informują funkcjonariusze.

Policja namierzyła go w Warszawie. Wpadł podczas wizyty w szpitalu

Zatrzymany był dobrze znany policji m.in. z powodu rozbojów, oszustw oraz posiadania środków odurzających. Choć przez długi czas skutecznie unikał zatrzymania, funkcjonariusze zlokalizowali go w Warszawie. Mężczyzna został zatrzymany w szpitalu.

- Funkcjonariusze szczegółowo przeanalizowali tryb życia poszukiwanego, co pozwoliło na precyzyjne zaplanowanie akcji. Do zatrzymania doszło w momencie, gdy 54-latek pojawił się w jednym z warszawskich szpitali na umówioną wizytę. Kompletnie zaskoczony mężczyzna nie stawiał oporu - dodają funkcjonariusze.

Po przewiezieniu na komendę i wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna trafił do aresztu śledczego, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary więzienia.

