Te sceny przejdą do historii festiwalu w Sopocie. Jeszcze kilka lat temu nikt by nie uwierzył

Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2025 przyniósł magiczny koncert pt. "Słowa mają moc". Na scenie w Operze Leśnej wystąpiło wielu znakomitych artystów

Wśród nich znalazł się Kazik Staszewski z zespołem Kult. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt tego nie przewidywał! Występ legendarnego zespołu wzbudził niemało emocji wśród fanów i nie tylko!

Swego czasu Kazik w piosence "12 groszy" śpiewał "... I festiwal w Sopocie, jaki ochlaj i wyżerka...". W tym roku postanowił dołączyć do obsady Top of the Top Sopot Festival 2025.

Top of The Top Sopot Festival 2025: Kazik i Kult na scenie

3. dzień festiwalu w Sopocie poprowadzili Izabella Krzan, Marcin Prokop, Jan Pirowski i Dorota Wellman. W koncercie "Słowa mają moc" wystąpili m.in.:

Kult

Enej

Raz, Dwa, Trzy

Lemon

Natalia Szroeder i Ralph Kaminski

GrubSon

Występ Kultu z Kazikiem Staszewskim na czele wzbudzał niemało emocji. Lider legendarnego zespołu rockowego musiał zmienić zdanie, ponieważ w hicie "12 groszy" śpiewał o festiwalu w Sopocie z wyczuwalną ironią. Fani podzielili się na tych, którzy uważali, że dzięki Kultowi poziom się podniesie, a jeszcze inni zarzucali Staszewskiemu zadziwiającą - ich zdaniem - zmianę.

Kult zaprezentował legendarne utwory:

"Polska"

"Gdy nie ma dzieci"

"Hej, czy nie wiecie"

"Baranek"

"Arahja"

Zachęcamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami autorstwa Marcina Gadomskiego z "Super Expressu". W materiałach znajdziecie nie tylko materiały z koncertu Kultu, ale również dużo zdjęć z publiczności.

4. dzień festiwalu w Sopocie: Co się wydarzy na koniec?

Tegoroczną odsłonę zamkną dwa koncerty. Podczas pierwszego, "Orkiestra Mistrzom" przypomnimy sobie największe klasyki polskiej muzyki. Zaśpiewają je zarówno gwiazdy z wieloletnim stażem, które od dekad zachwycają na scenie Opery Leśnej, takie jak Ewa Bem, Krystyna Prońko czy Stanisław Soyka. Nie zabraknie też młodych gwiazd, jak Igor Herbut i Natalia Szroeder, czy też debiutantów, takich jak Wiktor Waligóra. Później odbędzie się koncert "RapOrkiestra - legendy polskiego hiphopu vol.2" z udziałem m.in. Liroya.

Więcej na temat harmonogramu i rozpiski artystów znajdziecie w tym miejscu!