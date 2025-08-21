Te sceny przejdą do historii festiwalu w Sopocie. Jeszcze kilka lat temu nikt by nie uwierzył

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-08-21 8:00

Za nami 3. dzień Top of The Top Sopot Festival. W środę byliśmy świadkami koncertu pt. "Słowa mają moc". Co się wydarzyło w trakcie tego wieczoru? Obserwowaliśmy sceny, których jeszcze kilka miesięcy temu nikt by nie przewidział. Chodzi o Kazika Staszewskiego i zespół Kult. Zobaczcie szczegóły i zdjęcia z festiwalu w Sopocie.

  • Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2025 przyniósł magiczny koncert pt. "Słowa mają moc". Na scenie w Operze Leśnej wystąpiło wielu znakomitych artystów
  • Wśród nich znalazł się Kazik Staszewski z zespołem Kult. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt tego nie przewidywał! Występ legendarnego zespołu wzbudził niemało emocji wśród fanów i nie tylko!
  • Swego czasu Kazik w piosence "12 groszy" śpiewał "... I festiwal w Sopocie, jaki ochlaj i wyżerka...". W tym roku postanowił dołączyć do obsady Top of the Top Sopot Festival 2025.

Top of The Top Sopot Festival 2025: Kazik i Kult na scenie

3. dzień festiwalu w Sopocie poprowadzili Izabella Krzan, Marcin Prokop, Jan Pirowski i Dorota Wellman. W koncercie "Słowa mają moc" wystąpili m.in.:

  • Kult
  • Enej
  • Raz, Dwa, Trzy
  • Lemon
  • Natalia Szroeder i Ralph Kaminski
  • GrubSon

Występ Kultu z Kazikiem Staszewskim na czele wzbudzał niemało emocji. Lider legendarnego zespołu rockowego musiał zmienić zdanie, ponieważ w hicie "12 groszy" śpiewał o festiwalu w Sopocie z wyczuwalną ironią. Fani podzielili się na tych, którzy uważali, że dzięki Kultowi poziom się podniesie, a jeszcze inni zarzucali Staszewskiemu zadziwiającą - ich zdaniem - zmianę. 

Kult zaprezentował legendarne utwory:

  • "Polska"
  • "Gdy nie ma dzieci"
  • "Hej, czy nie wiecie"
  • "Baranek"
  • "Arahja"

Zachęcamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami autorstwa Marcina Gadomskiego z "Super Expressu". W materiałach znajdziecie nie tylko materiały z koncertu Kultu, ale również dużo zdjęć z publiczności.

4. dzień festiwalu w Sopocie: Co się wydarzy na koniec?

Tegoroczną odsłonę zamkną dwa koncerty. Podczas pierwszego, "Orkiestra Mistrzom" przypomnimy sobie największe klasyki polskiej muzyki. Zaśpiewają je zarówno gwiazdy z wieloletnim stażem, które od dekad zachwycają na scenie Opery Leśnej, takie jak Ewa Bem, Krystyna Prońko czy Stanisław Soyka. Nie zabraknie też młodych gwiazd, jak Igor Herbut i Natalia Szroeder, czy też debiutantów, takich jak Wiktor Waligóra. Później odbędzie się koncert "RapOrkiestra - legendy polskiego hiphopu vol.2" z udziałem m.in. Liroya.

Więcej na temat harmonogramu i rozpiski artystów znajdziecie w tym miejscu!

