Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wówczas gdańszczanka wyszła ze znajomymi do klubu Dream Club w Sopocie. Nastolatka do domu wracała sama, jednak nigdy do niego nie dotarła. O godz. 3.07 kamery zarejestrowały skręcającą w promenadę Iwonę Wieczorek. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi imprezowała. O godz. 4 telefon Iwony był już nieaktywny. Ostatni raz kamera zarejestrowała 19-letnią wówczas Iwonę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. I tu ślad po Iwonie Wieczorek się urywa, a zaczynają się spekulacje, plotki, domysły. Co spotkało nastolatkę? Dlaczego nie wróciła do domu? Czy Iwona Wieczorek żyje, czy raczej należy szukać ciała nastolatki? To właśnie przed takimi pytaniami zostali postawieni śledczy z krakowskiego Archiwum X.

Co się stało z Iwoną Wieczorek?

Niemal w każdym tygodniu pojawiają się dyskusje i liczne domysły na temat tego, w jakim punkcie jest śledztwo ws. zaginionej Iwony Wieczorek? W każdym tygodniu pojawiają się nowe rozmowy z osobami, które w jakiś sposób są związane z próbami rozwiązania sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Niedawno głos zabrał były dyrektor biura kryminalnego KGP, insp. Marek Dyjasz, który niegdyś tę sprawę prowadził. Można było także przeczytać rozmowy z Mikołajem Podolskim, dziennikarzem śledczym, który badał sprawę owianego złą sławą sopockiego klubu "Zatoka Sztuki". Takową przeprowadziła m.in. dziennikarka "Super Expressu".

Iwona Wieczorek hitem platformy Netflix. Statystyki mówią wszystko

"Sprawa Iwony Wieczorek" to 3-odcinkowy materiał, który był dostępny od końca czerwca na platformie Viaplay. We wrześniu prawa do polskiej produkcji kupił niezwykle popularny Netflix. Jak się okazało - miniserial natychmiast zyskał ogromną popularność. W środę (6 września 2023 r.) znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu TOP seriali na dziś. Polacy po raz kolejny wykazali zainteresowanie sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek. Z trzyodcinkowego materiału dowiedzą się więcej na temat nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Później zostanie omówione śledztwo i najważniejsze teorie, związane z zaginięciem Iwony Wieczorek. W materiale usłyszymy ekspertów, którzy spędzili mnóstwo czasu na zgłębianiu tematu.

