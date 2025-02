Ważne informacje

To czuje osoba, pod którą zarwał się lód. Policjanci ostrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte akweny

Trzask pękającego lodu to dopiero początek tragedii. Niestety do wielu sytuacji, które kończą się tragicznie, dochodzi niestety z powodu braku wyobraźni. Każdej zimy, niemal każdego dnia docierają do nas przerażające informacje, o osobach, które straciły życie w lodowatej wodzie. A można temu zapobiec.