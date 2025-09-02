Motocyklista wyleciał w powietrze i spadł na samochód. Szokujące nagranie

Wypadek motocyklisty na obwodnicy Trójmiasta został nagrany kamerką samochodową, ukazując dramatyczne zderzenie z samochodem.

Motocyklista uderzył w tył hamującego pojazdu, został wyrzucony w powietrze i spadł na jezdnię.

Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia poszkodowanemu nic poważnego się nie stało, lecz odjechał z miejsca wypadku.

Policja nie odnotowała zgłoszenia, a jeden z czytelników portalu Trojmiasto.pl poszukuje świadków zdarzenia.

Trójmiasto. Wypadek na obwodnicy. Motocyklista wyleciał w powietrze

Nagranie z wypadku motocyklisty na obwodnicy Trójmiasta opublikował portal Trojmiasto.pl. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 września, przed godz. 12.30. Świadek zdarzenia na wysokości w Owczarni w kierunku Gdyni zarejestrował swoją kamerą, jak prowadzący jednoślad jechał za sznurem samochodów, który nagle zaczął hamować. To samo nie udało się motocykliście, który uderzył z impetem w tył poprzedzającej go osobówki. Jak widzimy na wideo, mężczyzna wyleciał następnie w powietrze i spadł na dach pojazdu, a następnie wylądował na jezdni.

Z komentarza czytelnika Trojmiasto.pl wynika, że poszkodowanemu nic poważnego się nie stało.

- Ponieważ motocyklista uciekł z miejsca zdarzenia, proszę o kontakt autora filmu lub innej osoby która ma nagrane zdarzenie (lub nr rejestracyjny) na adres: [email protected]. Sprawa w trakcie zgłaszania na policję, ale dowody się przydadzą - czytamy.

Jak przekazali "Super Expressowi" rzecznicy policji w Gdyni i Gdańsku, do tej pory do tamtejszych komend nie wpłynęło żadne zgłoszenie w tej sprawie.