Motocyklista wyleciał w powietrze i spadł na samochód. Szokujące nagranie

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-02 14:48

Na obwodnicy Trójmiasta doszło w poniedziałek, 1 września, do groźnie wyglądającego wypadku. Świadek zdarzenia nagrał, jak motocyklista jadący w kierunku Gdyni nie zdążył wyhamować przed samochodem osobowym, który jechał przed nim i nagle się zatrzymał. Prowadzący jednoślad uderzył w tył pojazdy i wyleciał w powietrze, lądując częściowo na dachu osobówki, a następnie na ziemi.

Trójmiasto. Wypadek na obwodnicy. Motocyklista wyleciał w powietrze

i

Autor: Shutterstock Na obwodnicy Trójmiasta doszło w poniedziałek, 1 września, do groźnie wyglądającego wypadku. Świadek zdarzenia nagrał, jak motocyklista jadący w kierunku Gdyni nie zdążył wyhamować przed samochodem osobowym, który jechał przed nim i nagle się zatrzymał., zdj. ilustracyjne

 

  • Wypadek motocyklisty na obwodnicy Trójmiasta został nagrany kamerką samochodową, ukazując dramatyczne zderzenie z samochodem.
  • Motocyklista uderzył w tył hamującego pojazdu, został wyrzucony w powietrze i spadł na jezdnię.
  • Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia poszkodowanemu nic poważnego się nie stało, lecz odjechał z miejsca wypadku.
  • Policja nie odnotowała zgłoszenia, a jeden z czytelników portalu Trojmiasto.pl poszukuje świadków zdarzenia.

Trójmiasto. Wypadek na obwodnicy. Motocyklista wyleciał w powietrze

Nagranie z wypadku motocyklisty na obwodnicy Trójmiasta opublikował portal Trojmiasto.pl. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 września, przed godz. 12.30. Świadek zdarzenia na wysokości w Owczarni w kierunku Gdyni zarejestrował swoją kamerą, jak prowadzący jednoślad jechał za sznurem samochodów, który nagle zaczął hamować. To samo nie udało się motocykliście, który uderzył z impetem w tył poprzedzającej go osobówki. Jak widzimy na wideo, mężczyzna wyleciał następnie w powietrze i spadł na dach pojazdu, a następnie wylądował na jezdni.

Z komentarza czytelnika Trojmiasto.pl wynika, że poszkodowanemu nic poważnego się nie stało.

Ponieważ motocyklista uciekł z miejsca zdarzenia, proszę o kontakt autora filmu lub innej osoby która ma nagrane zdarzenie (lub nr rejestracyjny) na adres: [email protected]. Sprawa w trakcie zgłaszania na policję, ale dowody się przydadzą - czytamy.

Jak przekazali "Super Expressowi" rzecznicy policji w Gdyni i Gdańsku, do tej pory do tamtejszych komend nie wpłynęło żadne zgłoszenie w tej sprawie.

Policja o wypadku awionetki

Polecany artykuł:

Kierowca tira pruł prosto na autobus pełen pasażerów! Wszystko się nagrało
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRÓJMIASTO
OBWODNICA
WYPADEK
MOTOCYKLISTA