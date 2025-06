Ratownicy walczyli o życie, a tu taki prezent. Właścicielka nie wytrzymała!

Gdańsk: Wulgarne naklejki zamiast wdzięczności dla ratowników

Ratownicy z Gdańska jechali do pacjentki w stanie zagrożenia życia. Próbując znaleźć sobie miejsce parkingowe, zastawili jeden z garaży. Reakcja właścicielki ich zaskoczyła. - Niestety, właścicielka zamiast wyrozumiałości — sięgnęła po naklejki z wulgarną grafiką. Nie szukamy konfliktów. Szukamy zrozumienia – napisała w sieci Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.

- Czasem musimy wybrać między przepisami a ludzkim życiem. Wybieramy życie. Dziś, po zakończeniu interwencji u pacjentki w stanie zagrożenia życia, nasz zespół ratownictwa medycznego z Gdańska zastał przy ambulansie “prezent” — obraźliwe naklejki na szybie i lusterku – czytamy we wpisie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku z poniedziałku (23 czerwca).

Ratownicy tłumaczą się z parkowania. Liczyła się każda sekunda

Ratownicy tłumaczą w dalszej części wpisu, że zawsze starają się parkować tak, aby nikomu nie utrudniać przejazdu, jednak w gęstej zabudowie i wąskich uliczkach miasta nie zawsze da się stanąć idealnie, tym bardziej, że w grze o ludzkie zdrowie i życie liczy się każda sekunda. - Dziękujemy wszystkim, którzy to rozumieją, wspierają i dodają nam sił w codziennej pracy – zakończyli ratownicy.

Internautów oburzyło zachowanie właścicielki garażu. - Ciekawe co by zrobiła gdyby to do jej rodziny musiało dojechać pogotowie ... Oby nigdy nie musiała się o tym przekonać - czytamy w treści jednego z komentarzy pod postem ratowników. - Widocznie ta pani nigdy jeszcze nie potrzebowała pomocny a życie jest nie przewidywalne.. - napisała kolejna z internautek.

Źródło: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku / Fakt

