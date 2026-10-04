Uwięziony na cmentarzu! Niepełnosprawny 53-latek spędził tam 8 godzin. W ciemności wołał o pomoc

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-04 19:22

Mężczyzna został sam na opustoszałym cmentarzu, bez telefonu i możliwości wydostania się o własnych siłach. W ciemności i chłodzie spędził około ośmiu godzin. Na ratunek ruszyli sopoccy policjanci, którzy usłyszeli jego wołanie o pomoc.

Policjantka pomaga siedzącemu mężczyźnie na cmentarzu w nocy. O ratunku dla 53-latka przeczytasz na SE.
Autor: Policja Sopot/ Materiały prasowe
  • 53-latek nie mógł sam opuścić cmentarza z powodu swojej niepełnosprawności.
  • Jego telefon się rozładował, więc przez wiele godzin nie miał jak wezwać pomocy.
  • Policjanci odnaleźli go w ciemności. Zmarznięty i wyczerpany mężczyzna trafił pod opiekę ratowników, a później rodziny.
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Ciemność, chłód i ani jednej osoby wokół

Było już po godz. 21, gdy dyżurny sopockiej komendy skierował patrol w rejon cmentarza. Policjanci dostali informację, że może tam przebywać osoba, z którą od kilku godzin nie ma kontaktu.

Na miejscu panowała już zupełna ciemność. Cmentarz był pusty, a temperatura spadała. Mł. asp. Radosław Kotwicki i sierż. Anna Składanowska ruszyli na poszukiwania. W pewnym momencie usłyszeli coś, co mogło być jedynym ratunkiem dla uwięzionego mężczyzny. Z oddali dobiegło wołanie o pomoc.

53-latek był uwięziony

Policjanci natychmiast poszli w kierunku głosu. W końcu odnaleźli 53-latka. Mężczyzna przebywał na cmentarzu około ośmiu godzin. Był zmarznięty i bardzo zmęczony. Przez ten czas nie miał nic do jedzenia ani picia. Sytuację dodatkowo komplikował telefon, który się rozładował. Nie mógł więc zadzwonić po pomoc. Z powodu swojej niepełnosprawności nie był też w stanie samodzielnie wydostać się z miejsca, w którym się znalazł.

Policjanci wezwali pogotowie. Po przebadaniu 53-latek trafił pod opiekę rodziny. Ta historia mogła skończyć się znacznie gorzej. Gdyby policjanci nie usłyszeli wołania o pomoc, mężczyzna nadal mógłby pozostawać samotnie na cmentarzu, w ciemności i chłodzie.Jeśli widzimy kogoś, kto może potrzebować pomocy, nie przechodźmy obojętnie. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod 112.

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