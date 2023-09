i Autor: fot. Dominik Paszliński/ gdansk.pl

wybory

W Gdańsku stanął budzik. Odlicza czas do wyborów

Kampania wyborcza w pełni, co widać w mediach i na ulicach. W Gdańsku trwa akcja namawiająca do udziału w głosowaniu. W centrum miasta stanął zegar, który odlicza czas do 15 października.