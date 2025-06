Wnuczkowi skradziono łopatkę z piaskownicy. Dziadek sam wymierzył sprawiedliwość!

Pomorskie. Pobił sąsiada za łopatkę do piasku

Powiedzenie "jak dzieci w piaskownicy" zwykle tyczy się osób, zachowujących się infantylnie, często przesadnie do zaistniałej sytuacji. Podobnie było w woj. pomorskim w przypadku 66-letniego mężczyzny. Senior wpadł w szał... właśnie z powodu łopatki z piaskownicy.

W środę (25 czerwca) po godz. 14 do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zgłosił się mieszkaniec powiatu kościerskiego. Mundurowym przekazał, że nocy z 24 na 25 czerwca jego sąsiad wtargnął do domu i bez powodu pobił go i groził.

Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali 66-letniego mieszkańca jednej z miejscowości na terenie gminy Nowa Karczma. Mężczyzna trafił do aresztu. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych czynów, tłumacząc, że zaatakował sąsiada z powodu rzekomej kradzieży... dziecięcej łopatki do piasku przez pokrzywdzonego. Łopatka należała do wnuka krewkiego 66-latka.

Zarzuty dla 66-latka. Grożą mu 3 lata więzienia

W czwartek (26 czerwca) mężczyzna usłyszał zarzuty pobicia oraz gróźb karalnych. Prokurator zdecydował o objęciu go dozorem policyjnym i zakazem zbliżania się do sąsiada. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

