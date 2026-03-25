Wnuk zamontował babci kamerę w mieszkaniu. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę!

Okradły seniorkę „na pościel”. Nie wiedziały, że nagrywa je kamera

W piątek, 20 marca około południa do mieszkania 89-letniej słupszczanki zapukała kobieta oferująca sprzedaż pościeli. Po wejściu do środka zajęła seniorkę rozmową w jednym z pomieszczeń. Wypytywała ją między innymi o rodzinę i oglądała zdjęcia stojące na szafce. W tym samym czasie jej wspólniczka "wzięła się do pracy".

- W tym czasie niepostrzeżenie do mieszkania weszła druga kobieta, która zainteresowała się torebką znajdującą się w innym pokoju. Znalazła w niej portfel, w którym seniorka trzymała 6,5 tysiąca złotych. Kobieta zabrała go i szybko wyszła z mieszkania niezauważona - informują policjanci z Słupska.

Kobiety nie zdawały sobie sprawy, że znalazły się w "oku kamery". Bowiem wnuk 89-latki zainstalował swojej babci w przedpokoju monitoring. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane.

Seniorka zadzwoniła do wnuka. Policja szybko namierzyła oszustki

Dopiero po kilku godzinach 89-latka odkryła, że padła ofiarą kradzieży. Zadzwoniła wówczas do swojego wnuka i opowiedziała mu o całym zdarzeniu. Mężczyzna natychmiast powiadomił policję i zabezpieczył nagranie z monitoringu. Funkcjonariusze ze słupskiego komisariatu szczegółowo przeanalizowali zapis, na którym widać było obie kobiety.

- Funkcjonariusze z Referatu Dochodzeniowo – Śledczego Komisariatu Policji II w Słupsku dokładnie przeanalizowali zapis monitoringu, który zarejestrował wizerunki obu kobiet. Analiza zgromadzonych informacji doprowadziła do wytypowania kobiet, które mogły mieć związek z tym przestępstwem. W niedzielę rano kryminalni zatrzymali do tej sprawy 70-latkę i 47-latkę, mieszkanki powiatu sławieńskiego - zaznaczają funkcjonariusze.

Obie trafiły do komisariatu, gdzie przeprowadzono z nimi dalsze czynności. Kobiety usłyszały zarzuty kradzieży, a prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktu z pokrzywdzoną 89-latką.

- Policjanci analizują zgromadzony materiał dowodowy i sprawdzają, czy zatrzymane mieszkanki powiatu sławieńskiego mogą mieć związek z podobnymi przestępstwami - dodają słupscy policjanci.

