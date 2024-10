Paskudna pogoda zmierza do Polski. Silny wiatr to nie wszystko! Złota jesień w odwrocie

W okresie PRL-u był chlubą Gdyni. Dziś to miejsce pełne upiornych zjawisk. Lepiej się tam nie zbliżać!

Spis treści

Wszystkich Świętych 2024. Polacy rozpoczynają długi weekend

Dzień Wszystkich Świętych już za chwilę, bowiem 1 listopada. Oznacza to więc, iż wielu Polaków wyruszy tłumnie w podróże, by odwiedzić swoich bliskich na cmentarzu oraz spotkać się z krewnymi np. w rodzinnej miejscowości. Część z nas wsiądzie do aut i wyruszy w drogę, lecz zdecydowana większość z pewnością skorzysta z usług najpopularniejszego przewoźnika w Polsce, czyli PKP IC. Jak więc można się domyślać, w wagonach będzie tłum pasażerów, lecz okazuje się, że nie na wszystkich trasach! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

PKP IC zwiększa ilość miejsc w pociągach

PKP IC przygotowuje się na zwiększone zainteresowanie przejazdami pociągami ze względu na uroczystość Wszystkich Świętych. W związku z tym przewoźnik postanowił zwiększyć ilość miejsc w pociągach, przygotowując aż 245 nowych wagonów dla 154 najpopularniejszych połączeń w kraju.

W dniach od 30.10 do 04.11, PKP Intercity zapewni 245 dodatkowych wagonów, które wzmocnią 154 pociągi na wybranych połączeniach. Dodatkowo część pociągów zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych zostanie wydłużonych do dwóch składów - informuje przewoźnik, intercity.pl.

Dzień Wszystkich Świętych 2024. Na których trasach PKP zwiększy ilość wagonów?

Więcej wagonów pojawi się na najpopularniejszych trasach między największymi polskimi miastami, takimi jak Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław czy Warszawa. Osoby więc, które będą podróżowały z tych lokalizacji, mogą liczyć na komfortowy wyjazd.

Najbardziej popularnymi kierunkami podróżowania w okresie Wszystkich Świętych będą trasy: Kraków-Warszawa-Kraków, Trójmiasto-Warszawa-Trójmiasto, Warszawa-Poznań-Warszawa, Warszawa-Wrocław-Warszawa. Podjęte przez PKP Intercity działania, podniosą wygodę i bezpieczeństwo na trasach w całej Polsce - informuje przewoźnik, intercity.pl.