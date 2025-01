Spis treści

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2025. Kiedy finał akcji?

Do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pozostało niewiele czasu, bowiem już 26 stycznia odbędzie się oficjalne podsumowanie. Oczywiście nie trzeba czekać do tego terminu, by wesprzeć akcję, bowiem można już teraz w wielu miejscach na terenie całego kraju m.in. wrzucać datki do puszek wolontariuszy. Dodatkowo warto również wziąć udział w licytacjach internetowych, których jest naprawdę od groma. Największą popularnością co roku cieszą się aukcje gwiazd, które potrafią osiągać zawrotne sumy, lecz pamiętajmy, iż pieniądze te idą na szczytny cel. Co więc tym razem przygotowały dla nas słynne osobowości?

Licytacje gwiazd na WOŚP. Tegoroczne aukcje zaskoczyły pomysłowością

Czym w tym roku zaskoczyli nas dziennikarze, piosenkarze, artyści i inni celebryci z Polski? Okazuje się, że licytacji w sieci od gwiazd nie brakuje, a zainteresowanie z dnia na dzień wzrasta. Co jednak w znajdziemy w ofercie? Bez wątpienia oryginalną aukcją jest ta od Remigiusza Mroza, który proponuje osobie wygranej bycie częścią jednej z jego nowych powieści. Pisarz ma w planach zainspirować się imieniem oraz nazwiskiem zwycięzcy licytacji. Natomiast wokalista zespołu Ich Troje, czyli Michał Wiśniewski na aukcję wystawił kurtkę z występu na Małej Scenie 30. Pol'and'Rock Festival, którą osobiście dostarczy do domu zwycięzcy i zagra tam także prywatny koncert.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć, w której znajdziecie więcej aukcji gwiazd z okazji WOŚP.