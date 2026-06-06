Wykolejenie sześciu wagonów pod Słupskiem. Utrudnienia mogą trwać kilkanaście godzin

Do wykolejenia doszło w sobotę o godz. 12.40 na stacji Jezierzyce Słupskie

Z torów wypadło sześć wagonów podczas przestawiania składu

Zablokowana została linia kolejowa prowadząca do Słupska

Wstrzymano ruch pociągów na jednotorowej trasie

Do wykolejenia wagonów doszło w sobotę o godz. 12.40 podczas jazdy manewrowej na stacji Jezierzyce Słupskie. Jak przekazał Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych S.A., powołano komisję, która wyjaśni okoliczności tego zdarzenia. - Na miejsce skierowano służby kolejowe oraz specjalistyczny. Ruch pociągów na jednotorowej linii przebiegającej przez stację Jezierzyce Słupskie został wstrzymany - poinformował.

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Na miejscu pracują policjanci. - Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że podczas przestawiania składu na drugi tor doszło do wykolejenia sześciu wagonów. W wyniku zdarzenia zablokowany został przejazd kolejowy oraz linia kolejowa prowadząca do Słupska. Badania alkomatem wykazały, że maszynista i kierownik pociągu byli trzeźwi. Nikomu nic się nie stało. Policjanci kierują ruch na wyznaczone objazdy. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilkanaście godzin ze względu na konieczność użycia specjalistycznego sprzętu do usunięcia skutków zdarzenia - informuje oficer prasowy KMP w Słupsku.

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W związku ze wstrzymaniem ruchu, zamiast pociągów Polregio zastępczo kursują autobusy na odcinku Damnica - Słupsk - Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity zastępcza komunikacja autobusowa została wprowadzona na odcinku Słupsk – Lębork.