Autobus potrącił chłopca na hulajnodze elektrycznej. Śmigłowiec LPR w akcji

Dramat w Dzierżążnie. 14-latek na hulajnodze elektrycznej potrącony przez autobus. Śmigłowiec LPR w akcji

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku wynika, że 26-letni kierowca autobusu miejskiego potrącił 14-latka jadącego na hulajnodze elektrycznej po przejściu dla pieszych. Chłopiec miał na głowie kask. Po wypadku został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

St. sierż. Aleksandra Philipp z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach poinformowała, że ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autobusu był trzeźwy. Dodała, że pracujący na miejscu funkcjonariusze m.in. wykonali oględziny pojazdu i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda Czy uważasz, że elektryczne hulajnogi są niebezpieczne? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie