Wysiadł z auta, stojąc w korku, i doszło do tragedii! Przerażający wypadek w Gdyni

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-02 12:19

Mężczyzna w nieznanym wieku został potrącony na Trasie Kaszubskiej w Gdyni i trafił śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Do wypadku doszło we wtorek, 2 września, ok. godz. 9.30-10.00, gdy poszkodowany, stojąc w korku spowodowanym dachowaniem auta, wysiadł ze swojego samochodu. Gdy znalazł się za nim, chcąc zabrać coś z bagażnika, uderzył w niego inny kierowca.

Gdynia. Kierowca wysiadł z auta na drodze i został potrącony. Zabrał go śmigłowiec LPR

i

Autor: Shutterstock Mężczyzna w nieznanym wieku został potrącony na Trasie Kaszubskiej w Gdyni i trafił śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Do wypadku doszło we wtorek, 2 września, zdj. ilustracyjne

Gdynia. Wypadek na Trasie Kaszubskiej. Kierowca potrącony po wyjściu z auta

Nie wiadomo, jak poważne są obrażenia mężczyzny rannego w wypadku na Trasie Kaszubskiej w Gdyni. We wtorek, 2 września, po godz. 9 doszło tam do dachowania auta, a na miejsce wezwano policję. Gdy mundurowi byli w drodze, na Trasie Kaszubskiej doszło do kolejnej tragedii.

- Wskutek pierwszego zdarzenia utworzył się korek, w którym stał jeden z kierowców. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, wysiadł on ze swojego auta, by wziąć coś z bagażnika, ale gdy znalazł się już za samochodem, potrącił go inny kierowca - relacjonuje w rozmowie z "Super Expressem" kom. Jolanta Grunert, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowanego do szpitala Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Policja nadal wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Jechali do pracy, zginęli na drodze

Polecany artykuł:

Skandaliczna piosenka na rozpoczęcie roku szkolnego. Szkoła zabiera głos po afe…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GDYNIA
WYPADEK
ŚMIGŁOWIEC LPR