Początek droższy niż u Gessler! Za 800+ kupisz tylko kilka

Różni je niemal wszystko – ciasto, nadzienie, polewa, posypka i ...cena. Nikt jednak nie pomyli pączka z żadnym innym ciastkiem. Przypadający w tym roku 8 lutego Tłusty Czwartek to niekwestionowane święto tego słodkiego przysmaku. Sprawdziliśmy dla was, gdzie w Trójmieście zapłacicie za niego najwięcej!

Trójmiasto z rekordowymi cenami

W cukierniach, w których wyrabia się pączki metodą rzemieślniczą za pączka w Trójmieście zapłacimy od kilku do nawet 19 zł. Rzecz jasna w dyskontach dostaniemy je za dużo niższą cenę. Jednak, jak się domyślamy, cena w tym przypadku zdecydowanie idzie w parze z jakością.

Co roku z okazji Tłustego Czwartku w przestrzeni medialnej pojawiają się sensacyjne doniesienia o najdroższych w Polsce pączkach. I tak prawdziwe szczyty w tej materii należą do restauratorki Magdy Gessler. W ubiegłym roku rekord należał z kolei do Kuby Wojewódzkiego, który w swojej gdyńskiej restauracji serwował pączki z nadzieniem pistacjowym z polewą w rubinowej czekoladzie, malinowym pudrze i jadalnym złocie za 49 zł za sztukę.

Ekskluzywne pączki w Słupsku i Trójmieście

W tym roku cenowym rekordzistą, póki co, jest słupska cukiernia Kaiser Patisserie, mająca swoje filie również w Gdyni i Sopocie. W Tłusty Czwartek będziemy mogli kupić tam 300 gramowego Złotego Pączka pokrytego 24 karatowym złotem. Wypełniony jest muślinowym kremem z szafranem. Jego cena to 100zł za sztukę! Można zakupić je tylko na miejscu w cukierniach w Słupsku, Gdyni i Sopocie. Jak zapowiadają cukiernicy, ich liczba będzie mocno ograniczona, dlatego prawdziwi amatorzy ekskluzywnych smaków będą musieli stawić się w cukierniach z samego rana.

