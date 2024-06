Zaginięcie Iwony Wieczorek. Jej mama mówi o sprawcy

Po 14 latach od zaginięcia Iwony Wieczorek jej mama wystąpiła w programie "Domowy Kryminał" na antenie Active Family, by jeszcze raz zabrać głos na temat całej sprawy. Mimo upływu lat kobieta nadal nie dowiedziała się, co stało się z jej córką, ale wyznała teraz, cytowana przez I.pl, że "wybaczyła sprawcy". Iwona Kinda dodała, że zrobiła to, by stanąć na nogi" i "nie być zatrutą nienawiścią". Powiedziała, że wcześniej nie mogła się codziennie kłaść spać, bo rozmyślała o "draniu, który zrobił krzywdę Iwonie".

Mama Iwony Wieczorek ujawniła, że w sensie przenośnym nie chce się już okaleczać, bo "kiedy czuła nienawiść, nie funkcjonowała, nie żyła", dlatego postanowiła wybaczyć sprawcy. Mimo 14 lat od zaginięcia córki kobieta dodaje, że "Iwona codziennie wstaje ze nią rano i kładzie się ze nią spać", i nazywa ją "swoim sercem". Dalsza część tekstu poniżej.

14 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek

W lipcu br. minie 14 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. 19-latka jest poszukiwana od nocy z 16/17 lipca, gdy opuściła Dream Club w Sopocie. Dziewczyna miała się udać do domu, ale nigdy tam nie dotarła. Ostatni raz była widziana o godz. 4.12 w pobliżu wejścia na plażę nr 63, gdzie zarejestrowała ją kamera monitoringu. Wiadomo, że kierowała się w stronę parku im. Reagana.

Mimo analizy wielu hipotez dotyczących zaginięcia Wieczorek organom ścigania nadal nie udało się ustalić prawdopodobnego przebiegu zdarzeń, który doprowadził do zniknięcia dziewczyny.