Zaginiony 37-latek odnaleziony martwy w lesie. Zginął od strzału z broni służbowej

Tragiczny finał poszukiwań zaginionego policjanta w gminie Czersk

Zakończyły się poszukiwania 37-letniego funkcjonariusza z komisariatu w pomorskim Czersku. O zaginięciu mężczyzny poinformowano w niedzielę, 17 marca wieczorem. Służby wydały komunikat z rysopisem, w którym zaznaczono, że od godzin porannych nie nawiązał on żadnego kontaktu z rodziną. Początkowo nie ujawniano faktu, że poszukiwany jest policjantem. Rankiem 18 marca zwłoki zaginionego zostały znalezione w zalesionym terenie w okolicach wsi Struga (gmina Czersk). Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą i prokuratora. Szef chojnickiej Prokuratury Rejonowej, Mirosław Orłowski, oficjalnie potwierdził w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" tożsamość zmarłego 37-latka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zgonu najprawdopodobniej doszło w wyniku rany postrzałowej, zadanej z broni służbowej. Śledczy skłaniają się ku hipotezie, że mężczyzna mógł targnąć się na własne życie. Na ten moment wyklucza się, aby do tragedii przyczyniły się osoby trzecie.

Kluczowe dla ustalenia dokładnej przyczyny zgonu będą wyniki sekcji zwłok. Zostanie ona przeprowadzona z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej. Prowadzone śledztwo ma na celu odtworzenie ostatnich chwil życia 37-latka oraz wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Sprawa jest dużym ciosem dla lokalnego środowiska policyjnego, tym bardziej że zmarłego funkcjonariusza z Czerska odnaleźli jego koledzy ze służby. Obecnie organy ścigania nie ujawniają więcej szczegółów w tej sprawie.

Kryzys psychiczny, myśli samobójcze. Tutaj znajdziesz bezpłatną pomoc i wsparcie

Jeżeli przechodzisz przez trudny czas, borykasz się z kryzysem psychicznym lub masz myśli rezygnacyjne, nie wahaj się skorzystać z profesjonalnej pomocy. Zwróć się do wykwalifikowanych psychologów i specjalistów pełniących dyżury w ramach telefonów zaufania.

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123pokonackryzys.plW przypadku sytuacji bezpośrednio zagrażającej życiu lub zdrowiu, niezwłocznie dzwoń pod numer alarmowy 112.