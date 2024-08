"Polska riwiera" zachwyca zagranicznych turystów

Okazuje się, iż jedno z największych miast w Polsce, które co roku jest chętnie odwiedzane przez turystów z kraju i zza granicy, jakiś czas temu uzyskało miano "polskiej riwiery". Mowa oczywiście o popularnym Gdańsku, który coraz częściej wita odwiedzających prosto ze Skandynawii, a dokładnie z Norwegii oraz Szwecji. To właśnie norweski serwis "Travel News The Scandinavian" określił Gdańsk mianem "polskiej riwiery". W 2023 roku Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej wyjaśnił, iż Gdańsk jest lubianą lokalizacją wypadową dla turystów ze Skandynawii w szczególności ze względu na stosunek jakości do ceny.

Przez mieszkańców Skandynawii Gdańsk jest postrzegany jako destynacja, gdzie stosunek jakości usług do ceny jest bardzo dobry. Jak wiadomo, turyści ze Skandynawii to klienci stosunkowo zamożni więc nasze ceny nie stanowią dla nich dużej bariery. Część z nich nie potrzebuje nawet samolotu, żeby się do nas dostać, regularne połączenia promowe gwarantują łatwy i tani dostęp ze Szwecji - mówił w rozmowie z portalem WP Michał Brandt. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Jakie atrakcje oferuje "polska riwiera"? To przyciąga turystów

Gdańsk to urokliwe miasteczko nad Bałtykiem, które - jak widać - doceniają nie tylko Polacy, ale również mieszkańcy innych państw. Co jednak takiego oferuje miejscowość dla turystów? Jeśli będziesz na miejscu, pamiętaj, by odwiedzić lub skorzystać z kilku poniższych atrakcji:

Spacer po Starym Mieście

Odwiedzenie Ratusza

Wyjście do Filharmonii Bałtyckiej

Rejs zabytkową łodzią

Zdjęcie pod fontanną Neptuna

Odwiedzenie Muzeum Bursztynu

Zabawa na karuzeli przy Targu Rybnym

Wyjście na taras widokowy w Olivia Star

Odwiedzenie żurawia portowego.