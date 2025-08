Zarabiają trzy razy więcej niż w Polsce. Bez języka i doświadczenia

Praca za granicą od lat cieszy się wśród Polaków dużym zainteresowaniem, kusząc przede wszystkim wyższymi zarobkami, ale nie tylko. Wielu pracowników docenia także lepsze warunki zatrudnienia, dodatki socjalne, a także możliwość zdobycia nowego doświadczenia. Co prawda, sytuacja na rynku stale się zmienia, lecz wciąż nie brakuje ofert, szczególnie w branżach sezonowych i fizycznych. Do pracy w Europie wyjeżdżają zarówno wykwalifikowani specjaliści, jak i osoby bez doświadczenia czy znajomości języka. Holandia, Niemcy, Norwegia czy Francja pozostają jednymi z najpopularniejszych kierunków, oferując zatrudnienie w magazynach, na budowie, przy zbiorach, produkcji czy pakowaniu towarów. Ile można w ten sposób zarobić?

Ponad 80 zł za godzinę. Gdzie Polacy mogą dorobić za granicą?

Okazuje się, że w niektórych krajach stawki sięgają nawet 19 euro za godzinę, co oznacza ponad 80 zł brutto. Zgodnie z informacjami podanymi na portalu Fakt.pl, takie zarobki oferowane są m.in. w Holandii, gdzie poszukiwani są pracownicy do szklarni, produkcji czy do pakowania owoców oraz warzyw.

Nieco mniej, bo od 13 do 17 euro brutto (55–72,50 zł) można zarobić w Niemczech jako pakowacz lub operator wózka widłowego. Natomiast około 12 euro brutto, czyli 51 zł na godzinę plus premię oferują pracodawcy we Francji przy winobraniu.

Widać więc, że w porównaniu do Polski, gdzie minimalna stawka godzinowa wynosi 30,50 zł brutto, różnice są wyraźne - w Holandii można zarobić niemal trzykrotność polskiej pensji, a w Niemczech ponad dwa razy więcej.

Praca za granicą - czy warto wyjeżdżać?

Czy warto wyjechać za granicę w celu zarobkowym? To pytanie zadaje sobie wielu Polaków, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy wzrasta liczba ofert sezonowych. Choć wyjazd do pracy za granicę wiąże się z rozłąką z rodziną i koniecznością odnalezienia się w nowym środowisku, dla wielu osób to wciąż atrakcyjna forma dorobienia lub zarobienia pieniędzy na konkretny cel. Co więcej, coraz częściej pracodawcy nie wymagają ani doświadczenia, ani znajomości języka, a liczy się chęć do pracy i dyspozycyjność.

Wiele zależy więc od sytuacji życiowej, oczekiwań, gotowości do wyjazdu oraz warunków oferowanych przez pracodawcę. Nie każdy kierunek i nie każda oferta będą opłacalne lub bezpieczne i właśnie dlatego przed podjęciem decyzji warto dobrze przeanalizować dostępne możliwości, sprawdzić wiarygodność ogłoszeń i zastanowić się, czego naprawdę oczekujemy od takiego wyjazdu.