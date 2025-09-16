Zawrotne ceny korepetycji. Nawet 1000 zł za 45 minut lekcji

Rosnąca popularność korepetycji sprawia, że stają się one znaczącym wydatkiem dla wielu rodzin.

Ceny za 45-minutową lekcję wahają się od 70 zł, a w niektórych przypadkach sięgają nawet 1000 zł.

Czy wysokie koszty korepetycji są uzasadnione ich skutecznością i czy każdy może sobie na nie pozwolić?

Szkoła nie wystarcza. Coraz więcej uczniów chodzi na korepetycje

Coraz częściej sposobem na lepsze wyniki w nauce okazują się być korepetycje. Jak podaje portaloswiatowy.pl, według najnowszych statystyk co trzeci uczeń korzysta z dodatkowych zajęć w formie korepetycji, a w 2023 roku aż 55% rodziców zdecydowało się zapisać na korepetycje swoje dziecko. Widzimy więc, że dodatkowe zajęcia po szkole nie są już czymś nieznanym i nietypowym, a wręcz przeciwnie. Tym samym, nietrudno się domyślić, że ceny owych zajęć są coraz droższe. Ile jednak konkretnie kosztują obecnie korepetycje? Możecie się zdziwić!

Ile kosztują korepetycje? Ceny dodatkowych zajęć zwalają z nóg

W ostatnim czasie cenom prywatnych korepetycji postanowił przyjrzeć się portal finanse.wp.pl. Po przeanalizowaniu dostępnych informacji udało się ustalić, iż aktualnie dodatkowe zajęcia dla uczniów to naprawdę spory wydatek. Rodzice płacą bowiem od 70 do nawet 1000 zł za 45-minutowe spotkanie. Najdroższe stawki mają profesorzy z uczelni wyższych oraz osoby, które oferują doszkolenie do certyfikatów z języka angieslkiego - właśnie w tym przypadku można natknąć się na stawki w tysiącach. Widać więc, że korepetycje to spory wydatek dla rodziców w szczególności w sytuacji gdy dziecko uczęszcza na nie z kilku przedmiotów.

Ile kosztują korepetycje maturalne? Ceny zwalają z nóg

Na jakie korepetycje jest zapotrzebowanie?

Rynek korepetycji w Polsce od kilku lat dynamicznie się rozwija. Największe zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim przedmiotów ścisłych i języków obcych. Zdecydowanym numerem jeden jest oczywiście matematyka. Tuż za nią znajduje się język angielski, chemia, biologia oraz fizyka.