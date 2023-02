Zmasakrował ofiarę siekierą i próbował ukryć zwłoki. Wstrząsający mord w Rumi

Martwy delfin na bałtyckiej plaży! Naukowcy wyjaśniają, co się stało

Sceny jak z horroru rozegrały się na terenie województwa pomorskiego. W ten feralny czwartek, 16 lutego 2023 roku policjanci z Rumi otrzymali zgłoszenie o znalezieniu zwłok mężczyzny na terenie ogrodów działkowych. Na miejscu zaroiło się rzecz jasna od śledczych i kryminalnych. - Pod nadzorem prokuratora policjanci prowadzili oględziny, zabezpieczali ślady, potencjalne dowody i ustalali okoliczności zdarzenia. Przeprowadzone ustalenia wskazały m.in., że ofiara została zaatakowana w głowę ostrym narzędziem, a sprawca próbował ukryć zwłoki - wyjaśnia podkom. Karina Kamińska, rzecznik prasowy KWP w Gdańsku.

Brutalne morderstwo w Rumi. Szybki przełom w sprawie

Kryminalni z Gdańska, policjanci z Wejherowa i przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Gdańsku nie tracili czasu. Analizie poddany został m.in. zapis z monitoringu. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Kryminalni z komendy wojewódzkiej już tego samego dnia ustalili tożsamość podejrzewanego o tę zbrodnię mężczyzny. Równie szybko ustalili jego adres i złożyli mu wizytę.

- Kryminalni weszli do jednego z mieszkań na terenie Gdyni, w którym zatrzymali 34-latka. Mężczyzna był zaskoczony i nie stawiał oporu. Podczas przeszukania wytypowanych miejsc, policjanci zabezpieczyli siekierę, którą mężczyzna najprawdopodobniej uderzał swoją ofiarę oraz rzeczy osobiste ofiary - informuje policjantka z Gdańska.

Podejrzany o zabójstwo w Rumi usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie

Jak to zwykle w takich przypadkach bywa - zatrzymany został przewieziony przez policjantów do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie przedstawiony mu został zarzut zabójstwa. Sąd zastosował na wniosek prokuratury wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 34-latkowi grozi kara dożywocia. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Pod tekstem zamieszczamy galerię, związaną z tematem.

