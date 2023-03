Zorganizowana grupa przestępcza rozbita! Ten towar był wart miliony. Mamy zdjęcia i film z akcji

Ukrainka nagrała go w Gdyni! Co ten dzik wyprawia?! Filmik jest hitem internetu

Młodsza aspirant Anna Banaszewska-Jaszczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku informuje, że zatrzymani zajmowali się wewnątrzwspólnotowym nabyciem znacznych ilości środków odurzających, w postaci kokainy z Królestwa Niderlandów do Polski, oraz wprowadzeniem do obrotu blisko 100 kg środków odurzających oraz substancji psychotropowych na terenie województwa pomorskiego. - Łączna czarnorynkowa wartość wprowadzonych do obrotu środków to blisko 6,5 mln zł - podkreśla funkcjonariuszka.

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita. Zarzuty dla zatrzymanych w Gdańsku i Tczewie

Policjantka z zespołu prasowego gdańskiej komendy dodaje, że podejrzani usłyszeli w prokuraturze zarzuty dotyczące m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizacji wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających oraz wprowadzaniem do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd, na wniosek prokuratury aresztował ich na okres 3 miesięcy. Do sprawy policjanci zatrzymali łącznie 5 osób. Prowadzone czynności mają charakter rozwojowy, funkcjonariusze zapowiadają dalsze zatrzymania.

- Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast kierowanie zagrożone jest karą do 10 lat więzienia - podsumowuje mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk. Zdjęcia z akcji prezentujemy pod tekstem! Mamy też film!

