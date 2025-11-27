Czołowe zderzenie w Staroźrebach. Ulica Mostowa zablokowana

Ze wstępnych ustaleń wynika, że na ulicy Mostowej zderzyły się czołowo dwa pojazdy: renault i toyota. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Płocku, 49-letnia kierująca renaultem jechała w jednym kierunku, natomiast 20-letni kierowca toyoty poruszał się z naprzeciwka. W pewnym momencie doszło do tragicznego w skutkach zderzenia obu aut. Siła uderzenia była tak duża, że jeden z pojazdów wylądował w rowie.

W wyniku wypadku ranne zostały trzy osoby. Do szpitala przetransportowano obydwoje kierujących: 49-letnią kobietę z renaulta oraz 20-letniego mężczyznę z toyoty, a także pasażerkę renaulta.

W związku ze zdarzeniem całkowicie zablokowany został wjazd do Staroźreb od strony Płocka. Kierowcy musieli korzystać z objazdów lokalnymi drogami. Utrudnienia trwały mniej więcej do około godziny 20. Na miejscu pracowały służby, które ustalały dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.

Apel policji. Zima zaskoczyła kierowców

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi, policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

− Uwaga kierowcy! Bardzo trudne warunki na drogach! − alarmuje Komenda Miejska Policji w Płocku.

− Opady śniegu i deszczu oraz niska temperatura sprawiają, że nawierzchnie są bardzo śliskie. Chwila nieuwagi może skończyć się bardzo poważnie − podaje dalej.

Policjanci radzą, aby zdjąć nogę z gazu, zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu, jechać płynnie i przewidywać sytuacje na drodze. Należy również włączyć światła i upewnić się, że ma się dobrą widoczność, a także dostosować prędkość do panujących warunków.

− Zachowajcie szczególną ostrożność! Zima dopiero się rozkręca, a bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich − podkreślają funkcjonariusze.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie na drodze, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych. Chwila nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje.

