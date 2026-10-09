A2 całkowicie zablokowana. Tir zderzył się z osobówką. Kierowca nie żyje

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-10-09 14:09

Śmiertelny wypadek na autostradzie A2 w rejonie Mińska Mazowieckiego. Na wysokości miejscowości Cisie samochód ciężarowy zderzył się z osobówką. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo reanimacji, kierowca renault zmarł. A2 będzie zablokowana w obu kierunkach jeszcze przez wiele godzin. Policja wyznaczyła objazdy.

Tragiczny wypadek na A2. Zginął kierowca

A2 całkowicie zablokowana po zderzeniu auta z ciężarówką. Lądował śmigłowiec LPRW tym tragicznym wypadku uczestniczyły dwa pojazdy, ciężarówka DAF oraz samochód osoby marki Renault. Do ich kolizji doszło na autostradzie A2, na wysokości miejscowości Cisie, w połowie drogi między Warszawą, a Mińskiem Mazowieckim. Pojazdy zderzyć się miały na jezdni w kierunku stolicy.

Jak ustalił „Super Express”, w zderzeniu ranny został kierowca osobówki. Jego obrażenia były tak poważne, że zdecydowano się wezwał śmigłowiec LPR. Niestety mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej, mężczyzny nie udało się uratować.

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Policja przebadała już kierowcę ciężarówki, 43-letniego obywatela Białorusi. Mężczyzna był trzeźwy oraz posiadał aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Policja będzie przeprowadzać z nim dalsze czynności. Na razie nie wiadomo jak doszło do kolizji dwóch pojazdów.

Złe wieści dla kierowców

Mł. asp. Paula Antolak, oficer prasowy KPP w Mińsku Mazowieckim, w rozmowie z „Super Expressem” ma złe wiadomości dla kierowców. Przejazd przez A2 w obu kierunkach został całkowicie zablokowany. Strażacy zabezpieczyli już rozbite pojazdy, jednak usunięcie skutków kolizji potrwa.

- Nie jestem w stanie podać dokładnie kiedy A2 będzie ponownie przejezdna. Będziemy pracować na miejscu przez co najmniej kilka godzin. Policja wyznaczyła już objazdy przez Węzeł Marynarska oraz Węzeł Jakubów. Prosimy z nich korzystać - dodaje policjantka. 

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