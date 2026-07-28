Adam wsiadł na motocykl i ruszył przed siebie. 19-latek zniknął bez śladu. Gdzie jest teraz?

Zaginął 19-letni Adam Mierzejewski

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce prowadzą intensywne poszukiwania Adama Mierzejewskiego. Według ustaleń mundurowych 19-letni mieszkaniec gminy Troszyn w sobotę, 26 lipca, około godziny 12:30 wyjechał z miejsca swojego zamieszkania motocyklem Yamaha R6 koloru niebiesko-białego. Młody mężczyzna miał udać się do Ostrołęki.

Ślad po 19-latku zaginął. Adam do tej pory nie wrócił do domu. Nie nawiązał też kontaktu z rodziną. Bliscy zgłosili służbom jego zaginięcie.

Policja apeluje o pomoc

Ostrołęccy policjanci opublikowali zdjęcia zaginionego Adama Mierzejewskiego. Zaapelowali również o pomoc w poszukiwaniach młodego mężczyzny.

- Wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce pod numerem telefonu 47 704 14 24 lub z najbliższą jednostką Policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Rysopis zaginionego Adama Mierzejewskiego

Na facebookowej stronie Gdziekolwiek jesteś, która zajmuje się pomocą i wsparciem dla rodzi osób zaginionych, pojawiły się dodatkowe informacje dotyczące 19-latka. Jego telefon ma być nieaktywny od poniedziałkowego ranka (27 lipca). Co więcej, młody mężczyzna nigdy wcześniej nie znikał ani nie zrywał kontaktu z bliskimi.

„W imieniu zrozpaczonej rodziny proszę o maksymalną pomoc w udostępnianiu naszego apelu.Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może mieć ogromne znaczenie i pomóc w jego odnalezieniu. Szpitale oraz droga, którą miał jechać Adam została sprawdzona. Zwracam się ze szczególną prośbą do kierowców oraz motocyklistów o zwrócenie szczególnej uwagi na parkingi leśne” - czytamy we wpisie.

Zaginiony Adam Mierzejewski ma około 180 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie włosy ciemny blond oraz niebieskie oczy. W dniu zaginięcia ubrany był w czarną, skórzaną kurkę, czarne, skórzane spodnie oraz czarne buty sportowe.

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