Akcja służb na Mokotowie. Ratowali uwięzionego na balkonie… gołębia!

Na warszawskim Mokotowie gołąb utknął w balustradzie balkonowej na trzecim piętrze, raniąc skrzydło.

Strażnicy miejscy z Ekopatrolu, wezwani na pomoc, musieli poprosić o wsparcie strażaków ze specjalistycznym sprzętem.

Dzięki wspólnej akcji służb ptak został uratowany i przewieziony do Ptasiego Azylu w warszawskim ZOO.

Co sprawiło, że balkon na trzecim piętrze okazał się tak trudną przeszkodą dla ratowników?

Warszawa, Mokotów. Gołąb uwięziony na balkonie

Sytuacja miała miejsce w poniedziałek (17 listopada) na Mokotowie w Warszawie. Strażnicy miejscy z Ekopatrolu otrzymali zgłoszenie z ul. Podchorążych o uwiezionym na balkonie gołębiu. Ptak utknął w balkonowej balustradzie i uszkodził skrzydło. Nie był w stanie wydostać się z pułapki samodzielnie. - Po przybyciu na miejsce, strażniczka i strażnik nawiązali kontakt z osobą zgłaszającą, która wskazała szamoczącego się gołębia - przekazał Jerzy Jabraszko ze stołecznej Straży Miejskiej. - Balkon znajdował na wysokości trzeciego piętra i niestety, w mieszkaniu nikogo nie było. Strażnicy z Ekopatrolu nie mieli jak dostać się na balkon, by oswobodzić rannego ptaka – dodał.

Wspólna akcja służb na Mokotowie

Dla doświadczonych strażników z Ekopatrolu nie ma jednak rzeczy niemożliwych, gdy w grę wchodzi życie braci naszych najmniejszych. Poprosili o pomoc strażaków, dysponujących specjalistycznym sprzętem. - Strażacy, przy pomocy wysięgnika koszowego, dostali się na balkon i delikatnie wydobyli z opresji pechowego gołębia. Rannego ptaka, już na ziemi, przekazali strażnikom miejskim - poinformował Jerzy Jabraszko.

Strażnicy w bezpiecznym transporterze przewieźli rannego gołębia do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego ZOO. Dzięki zgłaszającej zdarzenie osobie, która nie przeszła obojętnie wobec cierpienia gołębia, a także dzięki współpracy strażaków i strażników z Ekopatrolu, ptak nie zginął w męczarniach. Dostał od ludzi szansę na "drugie życie".

Tak warszawska straż miejska wyławiała łosia ze stawu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.