Alarm! Wisła wysycha na naszych oczach! Katastrofalny poziom wody w Warszawie

Wisła na dnie! Rekordowo niski poziom wody w Warszawie

Sytuacja jest dramatyczna. Poziom wody w Wiśle na stacji Warszawa-Bulwary osiągnął rekordowe minimum. "Na stacji Warszawa-Bulwary padł nowy rekord - poziom wody w Wiśle zanotowany o godz. 6.30 w sobotę wyniósł 15 cm" - informuje IMGW. To o 4 cm mniej niż poprzedni rekord z września 2024 roku. Co gorsza, prognozy nie napawają optymizmem. Według IMGW, poziom Wisły może spaść nawet do 11 cm!

Narew też w opałach. Susza paraliżuje Polskę

Nie tylko Wisła cierpi z powodu suszy. Na Narwi również odnotowano rekordowo niskie poziomy wody. "Kolejny rekord padł też na narewskiej stacji Nowogród" - podaje IMGW. Na stacji Nowogród poziom wody spadł do 0 cm! Sytuacja jest alarmująca także w Ostrołęce i Piątnicy-Łomży.

Ostrzeżenia w całej Polsce. Upały i brak deszczu

Susza hydrologiczna dotknęła niemal cały kraj. "W sobotę obowiązuje 68 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną" - alarmuje IMGW. Najgorzej jest we wschodniej, centralnej i południowej Polsce, ale susza dotknęła wszystkie województwa. W aż 25 punktach pomiarowych odnotowano poziom wody poniżej minimum okresowego.

Dlaczego Wisła i inne rzeki wysychają? Przyczyn jest kilka. Przede wszystkim, to efekt długotrwałych upałów i braku opadów. "Prognozy na lipiec i sierpień przewidują fale upałów z temperaturami powyżej 35 st. C w połączeniu z niemal całkowitym brakiem opadów i niską wilgotnością" - wyjaśnia IMGW. To zabójcza kombinacja dla naszych rzek.

Konsekwencje suszy. Będzie jeszcze gorzej?

Skutki suszy będą katastrofalne dla gospodarki i środowiska. "Sytuacja o tej porze roku nigdy nie wyglądała tak źle od początku pomiarów hydrologicznych" - komentuje Grzegorz Walijewski z IMGW. Ucierpi rolnictwo, transport wodny, a także ekosystemy rzeczne.