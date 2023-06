Drogowy armagedon. Zabrali buspas i zwęzili ulicę

KOSZMAR KIEROWCÓW TRWA

Armagedon na warszawskim Mokotowie. Zabrali pasy ruchu i zwęzili kolejną ulicę

To kolejny etap budowy torowiska na trasie do Wilanowa. Pomiędzy ul. św. Bonifacego i Dolną, wykonawca zabierze pas dla autobusów w kierunku centrum. Kierowcy wciąż będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu – po jednym w każdym kierunku. Zmiany obejmą również ul. Idzikowskiego, gdzie budują nowy ciepłociąg. Ulica zostanie zwężona.