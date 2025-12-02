Audi dachowało w przydrożnym polu. Pięcioro nastolatków w szpitalu

W Bledzewku doszło do wypadku, gdy 19-letni kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi.

Samochód dachował na polu, a wszyscy pięcioro pasażerów, w tym nieletni, trafiło do szpitala z obrażeniami.

Policja ujawniła, że kierowca był pijany, mając ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie.

Jakie konsekwencje czekają młodego kierowcę za jazdę pod wpływem i spowodowanie wypadku?

Bledzewko. Audi dachowało na polu

Do wypadku doszło w sobotnią noc (29 listopada). Jak wstępnie ustalili sierpeccy policjanci, w miejscowości Bledzewko kierujący audi 19-latek na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Auto zjechało z jezdni i dachowało na przydrożnym polu.

Ranni w wypadku zostali wszyscy podróżujący pojazdem. Zarówno kierowca, jak i czworo jego pasażerów w wieku 16 i 17 lat z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala.

Szokujące ustalenia policji

Szybko okazało się, że kierujący autem 19-latek w ogóle nie powinien wsiadać za kółko. Młody chłopak był pijany! - Wstępne badanie stanu trzeźwości 19-letniego kierowcy wykazało ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie - poinformowała st.asp. Katarzyna Krukowska z sierpeckiej policji.

Młody mieszkaniec powiatu płockiego odpowie teraz za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie zdarzenia drogowego pod wpływem alkoholu. Kodeks karny przewiduje za te przewinienia karę nawet do 4,5 roku pozbawienia wolności.

