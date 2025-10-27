Autobus widmo w Warszawie. Ten pojazd budzi skrajne emocje!

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-27

W niedzielę po stolicy kursował autobus miejski oklejony w iście halloweenowym stylu, z duchami, pajęczynami i nietoperzami na czele. Ta niezwykła inicjatywa była częścią promocji „Strasznie Fajnego Pikniku” organizowanego na Ursynowie. Część osób z entuzjazmem przyjęła pomysł, określając autobus jako „przepiękny” i wyrażając życzenie, aby „cały tydzień jeździł po mieście”. Inni natomiast podeszli do sprawy z rezerwą, zarzucając nawiązania do satanizmu.

Autobus widmo w Warszawie. Halloweenowy pojazd budzi skrajne emocje!

Autor: Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa/ Materiały prasowe
  • Halloweenowy autobus miejski kursował w Warszawie.
  • Pojazd, oklejony w duchy i pajęczyny, promował "Strasznie Fajny Piknik" na Ursynowie.
  • Jedni byli zachwyceni pomysłem, inni krytykowali go w kontekście Dnia Wszystkich Świętych.

Halloweenowy autobus w Warszawie

Warszawskie ulice zyskały ostatnio nietypową atrakcję, która budziła zarówno zachwyt, jak i kontrowersje wśród mieszkańców. Po stolicy kursował autobus miejski oklejony w iście halloweenowym stylu, z duchami, pajęczynami i nietoperzami na czele. Ta niezwykła inicjatywa była częścią promocji „Strasznie Fajnego Pikniku” organizowanego na Ursynowie. Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa zapowiedziały, że ten „strasznie fajny autobus” kursował w niedzielę, 26 października, w godzinach 10:45-17, na trasie między Metrem Imielin a Areną Ursynów. Wewnątrz pojazdu na pasażerów czekały również „strasznie fajne niespodzianki”.

Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, tu czas się zatrzymał

Mieszane reakcje

Reakcje na halloweenowy pojazd były jednak bardzo zróżnicowane. Część mieszkańców z entuzjazmem przyjęła pomysł, określając autobus jako „przepiękny” i wyrażając życzenie, aby „cały tydzień mógłby jeździć po mieście”. Inni natomiast podchodzili do sprawy z rezerwą, wskazując na bliskość Dnia Wszystkich Świętych. Pojawiły się komentarze, że „ludzie zmierzający na groby bliskich, będą widzieć autobus oklejony na cześć satanistycznej celebracji”, a także uwagi, że „lepiej żeby na szybach nie było pajęczyn”. Niezależnie od opinii, jedno jest pewne – halloweenowy autobus nie pozostawał niezauważony i z pewnością przyczynił się do zwiększenia zainteresowania wydarzeniem na Ursynowie.

