Autobus widmo w Warszawie. Ten pojazd budzi skrajne emocje!

Halloweenowy autobus miejski kursował w Warszawie.

Pojazd, oklejony w duchy i pajęczyny, promował "Strasznie Fajny Piknik" na Ursynowie.

Jedni byli zachwyceni pomysłem, inni krytykowali go w kontekście Dnia Wszystkich Świętych.

Halloweenowy autobus w Warszawie

Warszawskie ulice zyskały ostatnio nietypową atrakcję, która budziła zarówno zachwyt, jak i kontrowersje wśród mieszkańców. Po stolicy kursował autobus miejski oklejony w iście halloweenowym stylu, z duchami, pajęczynami i nietoperzami na czele. Ta niezwykła inicjatywa była częścią promocji „Strasznie Fajnego Pikniku” organizowanego na Ursynowie. Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa zapowiedziały, że ten „strasznie fajny autobus” kursował w niedzielę, 26 października, w godzinach 10:45-17, na trasie między Metrem Imielin a Areną Ursynów. Wewnątrz pojazdu na pasażerów czekały również „strasznie fajne niespodzianki”.

Mieszane reakcje

Reakcje na halloweenowy pojazd były jednak bardzo zróżnicowane. Część mieszkańców z entuzjazmem przyjęła pomysł, określając autobus jako „przepiękny” i wyrażając życzenie, aby „cały tydzień mógłby jeździć po mieście”. Inni natomiast podchodzili do sprawy z rezerwą, wskazując na bliskość Dnia Wszystkich Świętych. Pojawiły się komentarze, że „ludzie zmierzający na groby bliskich, będą widzieć autobus oklejony na cześć satanistycznej celebracji”, a także uwagi, że „lepiej żeby na szybach nie było pajęczyn”. Niezależnie od opinii, jedno jest pewne – halloweenowy autobus nie pozostawał niezauważony i z pewnością przyczynił się do zwiększenia zainteresowania wydarzeniem na Ursynowie.