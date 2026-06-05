Awantura o strefę Tempo 30 na Targówku. Mieszkańcy bezlitośni dla urzędników

Z relacji władz dzielnicy wynika, że ostatnie obrady zdominował temat wprowadzania strefy Tempo 30 na Zaciszu oraz nowej organizacji ruchu. Przedstawiciele społeczności lokalnej przekazywali swoje sugestie i postulaty dotyczące przemieszczania się po tym obszarze. Dokonano także ewaluacji dotychczasowych efektów programu, który na terenie stolicy funkcjonuje od 2022 roku.

Z opublikowanych informacji dowiadujemy się, że w maju ubiegłego roku odbyło się specjalne spotkanie informacyjne, na którym można było zapoznać się z dokumentacją planowanych zmian. Przedstawiciele dzielnicy zaznaczają, że Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym przeanalizowało wszystkie zgłoszone podczas dyżuru wnioski mieszkańców.

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Najważniejsze ustalenia obejmują modyfikacje w ruchu drogowym na kilku wybranych ulicach:

ul. Seledynowa − zachowanie ruchu dwukierunkowego na określonym fragmencie trasy;

ul. Pastelowa − utrzymanie możliwości jazdy w obu kierunkach na części drogi;

ul. Fioletowa − zmiana kierunku jazdy na drodze jednokierunkowej;

ul. Karminowa i pozostałe fragmenty ul. Seledynowej − utrzymanie ruchu jednokierunkowego.

W okolicach Szkoły Podstawowej nr 52 nadal będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Z kolei na najważniejszych arteriach w tej okolicy, czyli na ulicach Gilarskiej, Rolanda, Korzona oraz Jórskiego, utrzymane zostaną zakazy parkowania aut, co argumentowane jest koniecznością zapewnienia płynnego przejazdu autobusom miejskim.

Dodatkowo zaplanowano zamianę części progów wyspowych na tak zwane progi sinusoidalne oraz modyfikację zasad poruszania się po niektórych ulicach. Włodarze tłumaczą, że takie progi to standard w strefach spowolnionego ruchu, który pozwala utemperować zapędy kierowców, a zarazem zmniejsza natężenie hałasu. Na ulicy Samarytanka ma z kolei powstać specjalny kontrapas, dedykowany poprawie bezpieczeństwa rowerzystów.

Nowe zasady dotkną również kierowców poruszających się ulicą Gilarską. Nie będzie już można przejechać wzdłuż całej tej ulicy aż do Radzymińskiej, ponieważ strumień pojazdów zostanie skierowany na ulicę Unicką.

Po zakończeniu obrad na urzędników spadła jednak fala negatywnych komentarzy ze strony lokalnej społeczności.

− Mieszkańcy dziękują za jasne postawienie sprawy i szczere pokazanie, że opinia mieszkańców w ogóle się nie liczy

− Czy wy choć raz zrobicie coś dla mieszkańców a nie przeciwko im?

− Trudno zgodzić się z narracją sukcesu (…) wiele zgłoszonych uwag zostało jedynie wysłuchanych − niekoniecznie realnie uwzględnionych

W oficjalnym stanowisku urząd tłumaczy, że całe to przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie komfortu oraz poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób poruszających się po drogach Zacisza i zminimalizowanie uciążliwego ruchu tranzytowego. Zaplanowano też kolejne spotkanie konsultacyjne w tej sprawie, które odbędzie się w budynku urzędu dzielnicy przy ul. Kondratowicza 20 już 10 czerwca 2026 roku.