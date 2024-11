Aż cztery pasy ruchu w każdą stronę. To będzie najszersza autostrada w Polsce. Decyzja zapadła

Wypadek na ściance wspinaczkowej w Warszawie. Mężczyzna spadł z 11 metrów. Trafił do szpitala

Rozbudowa autostrady A2 to temat, o którym mówi się od wielu lat. Z badań ruchu prowadzonych przez GDDKiA wynika, że jest to jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w Polsce - każdego dnia między Łodzią i Warszawą, zależnie od miejsca i pory, liczba pojazdów waha się od ponad 50 tys. do blisko 100 tys. Kierowcy, którzy podróżują tą trasą przeklinają ją niemal za każdym razem - ruch jest tak duży, że na autostradzie tworzą się potężne korki, a czas przejazdu mocno się wydłuża.

Teraz okazuje się, że planowana od wielu lat rozbudowa, w końcu może się udać. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do wojewody łódzkiego i wojewody mazowieckiego wnioski o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Docelowo A2 będzie miała po trzy pasy w obu kierunkach na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa. W przyszłym roku, po uzyskaniu decyzji ZRID, ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.

Od zeszłego roku trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, ale już wiadomo, że łączna długość przebudowy obejmie 92 km autostrady, z czego 89 km to budowa dodatkowych pasów, a pozostałe 3 km obejmują prace na wysokości węzła Łódź Północ, gdzie krzyżują się główne autostrady w Polsce - A1 i A2.

Rozbudowa autostrady A2. Jaka będzie nowa droga?

Wielki projekt realizowany przez GDDKiA obejmie nie tylko budowę dodatkowych pasów ruchu, ale również instalację odnawialnych źródeł energii do zasilenia infrastruktury drogowej i nowoczesnego oświetlenia. Zadaniem wykonawcy dokumentacji będzie szczegółowa analiza ekonomiczna, która wskaże czy budowa całego systemu pozwoli na samowystarczalność energetyczną. Rozwiązania zastosowane na tym odcinku autostrady mają stanowić wzór, który będziemy mogli zastosować przy budowie lub rozbudowie innych odcinków zarządzanych przez GDDKiA.

Rozbudowa autostrady A2 - organizacja ruchu

Jak przekonuje GDDKiA, rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą będzie jednym z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zadań w historii. Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, przez cały czas trwania budowy, dla każdego z kierunków (w stronę Warszawy, jak i Poznania) mają być dostępne po dwa pasy ruchu. To absolutnie konieczne, aby przejazd między stolicą a centrum kraju odbywał się bez poważniejszych zakłóceń. Obowiązek opracowania czasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem zmian, zależnie od etapu prowadzonych prac budowlanych, spoczywa na projektancie. Na tym jednak nie koniec.

Realizacja tak skomplikowanej inwestycji wymaga starannego przygotowania i szczegółowej analizy ruchu. Projektant będzie musiał wziąć również pod uwagę prace prowadzone na innych odcinkach dróg, które mają wpływ na ruch odbywający się po autostradzie A2 między Warszawą i Łodzią. Chodzi przede wszystkim o budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów. Kierowcy przemierzający trasę między stolicą i Trójmiastem wybierają między przejazdem autostradami A1 i A2 a właśnie drogą ekspresową S7.

W ramach robót związanych z poszerzeniem obu jezdni, dodatkowe prace zostaną także przeprowadzone na wysokości węzła Łódź Północ (A1/A2). W tym miejscu trasa nie wymaga rozbudowy (są tu trzy pasy ruchu na każdej z jezdni). GDDKiA podjęła jednak decyzję o wymianie nawierzchni oraz oświetlenia drogi na energooszczędne.

Rozbudowa A2 - harmonogram. Kiedy ruszą pierwsze roboty budowlane?

Z harmonogramu opublikowanego przez zarządcę drogi wynika, że pierwsze roboty budowlane w ramach rozbudowy autostrady A2 mają rozpocząć się w pierwszej połowie 2026 roku. Cała inwestycja ma potrwać 3 lata.

30 sierpnia 2023 r. - podpisanie umowy na projekt

29 października 2024 r. - złożenie wniosku o decyzje ZRID

II połowa 2025 r. - ogłoszenie przetargu na roboty budowlane

I połowa 2026 r. - podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie przebudowy

I połowa 2029 r. - zakończenie robót