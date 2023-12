Burmistrz Grzegorz wyznał tajemnicę. Przychodzi tam, jak najdzie go ochota!

Horror na S17. Wysiadł z zepsutego auta, potrącił go autokar. Zginął na miejscu

Warszawa, Bielany. Grzegorz Pietruczuk wyznał tajemnicę, którą skrywał od wielu lat

Takiego wyznania mało kto się spodziewał. Burmistrz dzielnicy Bemowo opublikował na swojej stronie w mediach społecznościowych kilka zdjęć i krótką informację o miejscu, do którego przychodzi „jak najdzie go ochota”. Wszyscy zastanawiali się o co chodzi, więc przychodzimy z szybkim wyjaśnieniem tej tajemnicy. Grzegorz Pietruczuk jest wielkim fanem... kurczaków z rożna!

Jak się okazuje, słynne miejsce – „Kurczak z Rożna Chomiczówka" – funkcjonuje od 2016 roku. − Stawiają na smak i sprawdzone proste menu, co klientom pasuje najbardziej. Kiedyś takich lokali było znacznie więcej, ale dzisiaj jest już niewiele miejsc z naprawdę jakościowym daniem z rożna − przyznaje włodarz dzielnicy.

– Ogromną rolę odgrywają tu kurczaki, które kupujemy od lat u sprawdzonego dostawcy. Mieszanina ziół zaś jest sednem wyjątkowości naszego produktu, a właściwie ich odpowiednie proporcje. Ponadto nie dodajemy żadnych emulgatorów, wzmacniaczy smaku ani konserwantów – opowiada o swoim miejscu właścicielka, pani Katarzyna.

Wielu mieszkańców, które trafiły w sieci na post opublikowany przez burmistrza, kojarzy i zna bardzo dobrze to miejsce! – To prawda, kurczaki w tym miejscu są przepyszne! – przyznaje jedna osoba.

– Również polecam, raz na kilka tygodni kupuję, zarówno mi, jak i chłopcom bardzo kurczaczki smakują – dodaje Magda.

– Super pomysł na „awaryjny obiad” i do tego bardzo smaczny – podsumowuje Ana.