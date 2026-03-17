Chirurdzy z Warszawy wycięli guz ważący 20 kilogramów! Złośliwy mięsak był mylony z otyłością

Chirurdzy z Warszawy wycięli guz ważący 20 kilogramów!

Operacja odbyła się w grudniu i przebiegła bez powikłań. 52-latek wraca już do sprawności. Początkowo mięsak rosnący w jego brzuchu mylony był z otyłością. Ot, zwykły przyrost masy ciała. - Dopiero wykonanie badań obrazowych oraz biopsji gruboigłowej pozwoliło na postawienie właściwego rozpoznania - przekazał prof. Piotr Rutkowski, chirurg onkologiczny, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii. - Podstawą jest szybkie wykonanie badań obrazowych i biopsji pod kontrolą USG lub tomografii komputerowej. Diagnostyka nie powinna trwać miesiącami. Im szybciej rozpoznamy mięsaka, tym większe są szanse na skuteczne leczenie - zaznaczył profesor.

Warszawski szpital w czołówce ośrodków

Warto zaznaczyć, że Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii należy do grona najbardziej doświadczonych w leczeniu dużych mięsaków, w tym nowotworów przestrzeni zaotrzewnowej, ośrodków w Europie! Zespół wykonuje rocznie około 35–40 operacji pierwotnych guzów tego typu. Według danych kliniki to plasuje warszawski ośrodek na drugim miejscu w Europie pod względem liczby takich zabiegów.

Operowane przez specjalistów guzy mają przeciętnie 25–50 centymetrów średnicy, jednak zdarzają się również większe zmiany. Największy nowotwór usunięty przez warszawski zespół przekraczał 70 centymetrów długości!

Czym są mięsaki?

Jak tłumaczy Narodowy Instytut Onkologii, mięsaki to nowotwory wywodzące się z tkanek łącznych, czyli mięśni, tkanki tłuszczowej, włóknistej, naczyń krwionośnych czy nerwów. W przeciwieństwie do częstszych nowotworów nabłonkowych (raków) stanowią niewielki odsetek wszystkich rozpoznań onkologicznych.

U dorosłych mięsaki odpowiadają bowiem za około 1 procent nowotworów złośliwych, a u dzieci i młodzieży za kilka procent. Jak podają specjaliści, w Polsce rozpoznaje się rocznie około półtora tysiąca przypadków mięsaków tkanek miękkich i kości. Wiele ich podtypów to nowotwory rzadkie, a część należy do kategorii tzw. nowotworów ultrarzadkich.

Co ważne, objawem choroby jest najczęściej powiększający się, niebolesny guz. W przypadku mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej przez długi czas nowotwór może nie dawać wyraźnych dolegliwości. Pierwsze symptomy również bywają niespecyficzne i można je pomylić z otyłością - uczucie pełności, powiększenie obwodu brzucha, spadek wydolności organizmu.

Specjaliści z NIO podkreślają, że duże i rzadkie nowotwory, takie jak mięsaki, powinny być leczone w ośrodkach referencyjnych, czyli tam, gdzie są doświadczenie, wielospecjalistyczny zespół, odpowiednia diagnostyka, przygotowanie chorego do zabiegu i zaplecze do prowadzenia skomplikowanych operacji wielonarządowych. Spełnienie tych warunków daje bowiem pacjentowi większą szansę na bezpieczne leczenie, mniejsze ryzyko powikłań i lepsze rokowanie.

