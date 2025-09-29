Dlaczego wyją syreny alarmowe w Warszawie? Jest komunikat

Dlaczego w Warszawie wyją syreny alarmowe? Tłumaczymy

W najbliższych dniach w Warszawie mogą pojawić się krótkie, kilkunastosekundowe uruchomienia syren alarmowych. Jak podkreślają służby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, nie ma powodów do paniki − odgłosy nie będą oznaczać zagrożenia ani niebezpieczeństwa. To wyłącznie element planowych testów związanych z odbiorem zmodernizowanych punktów alarmowych.

Syreny mają zostać włączane w różnych częściach miasta w godzinach porannych i popołudniowych, w ramach sprawdzania poprawności działania całego systemu. Celem próbnych sygnałów jest upewnienie się, że w sytuacji realnego kryzysu SAOL zadziała bez zarzutu. Uruchomienia będą miały charakter techniczny i nie wymagają od mieszkańców żadnej reakcji.

Testy systemu alarmowego w Warszawie i na Mazowszu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaznacza, że testy SAOL są rutynową procedurą i prowadzone są cyklicznie. Tym razem modernizacja obejmuje Warszawę, ale już wcześniej (26 września) podobne działania odbyły się na terenie powiatu sokołowskiego. Tam również uruchomiono syreny, aby sprawdzić integrację pomiędzy systemem powiatowym a wojewódzkim.

Dla wielu osób dźwięk syren kojarzy się z sytuacjami alarmowymi, dlatego ważne jest przypomnienie: sygnały w dniach 29 września − 3 października to jedynie testy. Nie należy podejmować żadnych działań, nie trzeba szukać schronienia ani kontaktować się ze służbami.

Modernizacja systemu SAOL to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki sprawnym punktom alarmowym możliwe będzie szybkie ostrzeganie o zagrożeniach, takich jak klęski żywiołowe czy poważne awarie. Testy są niezbędne, aby w przyszłości alarmy działały skutecznie i bez opóźnień.

System alarmowania i ostrzegania w Warszawie

W Warszawie działa system ostrzegania i alarmowania, który informuje mieszkańców o zagrożeniach takich jak klęski żywiołowe, skażenia, zakażenia, ataki terrorystyczne czy inne niebezpieczeństwa. Komunikaty przekazywane są poprzez syreny alarmowe, radio, telewizję, megafony oraz wiadomości SMS. Alarm ogłasza się w przypadku wystąpienia zagrożenia, natomiast ostrzeżenia, gdy istnieje jedynie ryzyko jego pojawienia się.

Sygnałem ogłoszenia alarmu jest trzyminutowy modulowany dźwięk syren lub powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna. Odwołanie alarmu to ciągły dźwięk syreny przez trzy minuty lub odpowiedni komunikat w mediach. Ostrzeżenia dotyczące skażeń, zakażeń czy klęsk żywiołowych również przekazywane są przez środki masowego przekazu wraz z instrukcjami postępowania.

Po usłyszeniu alarmu należy zachować spokój, włączyć radio lub telewizor i stosować się do komunikatów. W domu trzeba odłączyć urządzenia elektryczne i gazowe, zabezpieczyć mieszkanie oraz przygotować plecak bezpieczeństwa. Na zewnątrz i w pracy należy przerwać czynności, szukać osłony, pomóc potrzebującym i nie blokować dróg. Najważniejsze jest bezwzględne przestrzeganie poleceń służb.

