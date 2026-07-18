Dostawczy Citroen zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Wśród rannych dzieci!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-18 12:58

Koszmarny wypadek na Mazowszu. W sobotni ranek (18 lipca) na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Nowa Góra dostawczy Citroen z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Są ranni. Wśród poszkodowanych dzieci!

Wypadek na DK10. Wśród rannych są dzieci

Do wypadku w miejscowości Nowa Góra (pow. płocki) doszło przed godz. 10 w sobotę, 18 lipca. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letni kierujący Citroenem, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn, na rondzie zjechał z jezdni, uderzył w barierki, a następnie w ogrodzenie - przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku.

Na miejsce zadysponowano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do szpitala trafiły cztery osoby: 31-letni kierowca, 31-letnia pasażerka oraz dwoje dzieci.

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Utrudnienia na DK10

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku, na miejscu pracują służby, a ruch samochodowy na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Nowa Góra odbywa się obecnie wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać w sobotę do godz. 14.

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