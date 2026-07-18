20-latek gnał Hondą 167 km/h. Niewiarygodne, co po drodze wyrzucił przez okno!

Mazowsze. Pirat drogowy na S17

Sytuacja miała miejsce w miniony poniedziałek (13 lipca) w gminie Sobolew. Około godziny 7 policjanci z garwolińskiej drogówki na trasie S17 namierzyli Hondę pędzącą 167 km/h przy dopuszczalnych 120 km/h.

Gdy próbowali zatrzymać pirata drogowego do kontroli, zauważyli, jak ten wyrzuca jakieś przedmioty przez szybę auta - najpierw niewielkie zawiniątko, a później większy przedmiot.

Policjanci szybko odnaleźli rzeczy, których kierowca tak bardzo chciał się pozbyć. Były to woreczek z narkotykami i elektroniczna waga, która mogła służyć do porcjowania nielegalnych substancji.

Pijany i bez prawa jazdy

To był dopiero początek problemów młodego mężczyzny. Podczas kontroli w samochodzie 20-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego, który podróżował z trzema innymi młodymi osobami, policjanci zabezpieczyli mefedron i marihuanę. - Badanie trzeźwości kierowcy wykazało 0,6 promila alkoholu w organizmie, a narkotest dał wynik pozytywny na amfetaminę i kokainę. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań - poinformowała kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Mundurowi chcieli też zatrzymać prawo jazdy kierowcy, jednak po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że dokument został mu już wcześniej odebrany przez inną jednostkę policji. Również za kierowanie pod działaniem alkoholu!

20-latek z zarzutami

Auto mężczyzny odholowano na policyjny parking, a 20-latek wylądował w celi. - Usłyszał już zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz posiadania substancji psychotropowych i środków odurzających. Grozi mu kara do 3 lat pozbawiania wolności - przekazała kom. Pychner.

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