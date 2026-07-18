Pijany 21-latek siał zniszczenie. Totalna demolka myjni i toalety na stacji. Co mu odbiło!?

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-18 12:26

Szokujące wydarzenia miały miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek w Ostrowi Mazowieckiej. Nietrzeźwy, 21-letni mężczyzna, gdziekolwiek się zjawił, doprowadzał do dewastacji mienia. Początkowo jego ofiarą padła bezdotykowa myjnia aut, a następnie, poruszając się samochodem marki Volvo, dotarł na pobliską stację benzynową, gdzie nie zawahał się przed zniszczeniem podwieszanego sufitu w ogólnodostępnej toalecie! Interweniujący funkcjonariusze znaleźli go tam leżącego na posadzce.

Mężczyzna niszczący wyposażenie myjni bezdotykowej w nocy. O skutkach pijackiego rajdu przeczytasz na SE.
Autor: KPP w Ostrowi Mazowieckiej/ Materiały prasowe

Demolka na myjni samoobsługowej w Ostrowi Mazowieckiej

Do zdarzenia doszło w samym środku nocy, we wtorek 14 lipca. Tuż po godzinie trzeciej w nocy, funkcjonariusze z komendy w Ostrowi Mazowieckiej odebrali zgłoszenie o aktach wandalizmu na miejscowej myjni samoobsługowej.

Z relacji przekazanej przez właściciela obiektu wynikało, że zauważył on na monitoringu, jak kierujący Volvo zerwał górną lampę oświetleniową oraz złamał pistolet do mycia pojazdów. Po uruchomieniu alarmu sprawca w pośpiechu wsiadł za kółko swojego auta i zbiegł z miejsca zdarzenia.

21-latek zniszczył toaletę na stacji paliw

Dzięki posiadaniu numerów rejestracyjnych auta, mundurowi przyjęli hipotezę, że sprawca oddala się w stronę województwa podlaskiego. W trakcie pełnienia obowiązków na trasie S-8, funkcjonariusze zauważyli poszukiwane Volvo zaparkowane w obrębie jednej z okolicznych stacji paliw.

- Mężczyzna został odnaleziony w toalecie, gdzie leżał na podłodze. 21‑letni mieszkaniec województwa podlaskiego zdążył tam zerwać podwieszany sufit oraz stłuc lustro. Został zatrzymany, a pojazd zabezpieczono na parkingu strzeżonym - przekazała asp. Marzena Laczkowska, reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

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Niszczyciel usłyszał zarzuty za demolkę. Miał dwa promile

Po zbadaniu 21-latka alkomatem, wyszło na jaw, że młody kierowca był w stanie silnego upojenia alkoholowego, mając w organizmie przeszło dwa promile! W trakcie pobytu w policyjnym radiowozie wykazywał on silne pobudzenie i zachowywał się w sposób agresywny, z tego względu zaszła konieczność wezwania na miejsce ekipy pogotowia ratunkowego.

- W asyście policjantów został przewieziony karetką do ostrowskiego szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających. Po zakończeniu czynności trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych - podała asp. Laczkowska.

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Gdy zatrzymany doszedł do siebie i wytrzeźwiał, usłyszał łącznie trzy oficjalne zarzuty. Dwa z nich odnosiły się bezpośrednio do aktów dewastacji mienia, za co zgodnie z prawem grozić mu może do 5 lat pozbawienia wolności, a trzeci zarzut dotyczył jazdy samochodem pod wpływem alkoholu, co skutkować może karą trzech lat spędzonych za kratkami.

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