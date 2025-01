Duchowny z Łosic skazany za zgwałcenie 17-latki. Bezwzględne więzienie dla młodego księdza

PRL-owskie osiedle miało być perełką Warszawy. Zamiast utopijnej dzielnicy powstały "szafy do mieszkania"

Młody ksiądz trafił do więzienia. Sąd w Siedlcach skazał go za gwałt na 17-latce

Ksiądz Sebastian M. (36 l.), który pełnił służbę na terenie parafii pw. Zygmunta Króla w Łosicach, został skazany na 5 lat więzienia za gwałt. Sąd Okręgowy w Siedlcach nie dopatrzył się okoliczności łagodzących, podtrzymując wcześniejszy wyrok sądu rejonowego.

Do przestępstw dochodziło od października 2017 roku do lutego 2018 roku w parafii w Drelowie (woj. lubelskie). Ofiarą 36-letniego duchownego była 17-letnia parafianka, którą ksiądz szantażował, grożąc ujawnieniem ich spotkań. Młoda kobieta była zmuszana do współżycia w samochodzie duchownego. Mężczyzna dodatkowo stosował wobec niej przemoc fizyczną, blokując jej ucieczkę i grożąc zniszczeniem reputacji.

W końcu ofiara zdecydowała się przerwać milczenie i zgłosiła sprawę do prokuratury. Śledztwo wykazało, że duchowny dopuścił się wielokrotnych gwałtów i innych czynności seksualnych, wykorzystując swoją pozycję i zastraszając ofiarę.

Podczas procesu Sebastian M. nie przyznał się do winy. Jego obrońca złożył wniosek o kasację wyroku do Sądu Najwyższego, jednak jak poinformowała prokurator Krystyna Gołąbek, wniesienie kasacji nie wstrzymuje wykonania wyroku.

Duchowny trafił już do jednego z zakładów karnych, gdzie najprawdopodobniej spędzi najbliższe 5 lat.

Prokuratura podkreśla, że ofiary takich przestępstw nie powinny obawiać się zgłaszać podobnych przypadków, a wymiar sprawiedliwości będzie nieugięty wobec sprawców.

