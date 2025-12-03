Finanse księdza pod lupą. Skromne zarobki, a koszty życia gigantyczne

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-12-03 9:02

Warszawski ksiądz, który od dłuższego czasu prowadzi nietypowe projekty gastronomiczne i społeczne, tym razem zaskoczył szczerością na temat pieniędzy. W najnowszym wywiadzie opowiedział o swoich realnych przychodach i o tym, ile kosztuje utrzymanie dwóch lokali. Padające w rozmowie liczby mocno kontrastują ze sobą i wywołują zdziwienie.

Ksiądz Czajka oburzony jedną lekcją religii

i

Autor: Dziurek/ Getty Images
Super Express Google News

Zarobki duchownych. Ile zarabiają księża w Polsce?

W Polsce temat zarobków księży wraca regularnie, bo dla wielu osób wciąż jest owiany tajemnicą. Tymczasem z dostępnych danych i medialnych analiz wynika, że same "etatowe" dochody duchownych nie są zwykle wysokie i często mieszczą się w kilku tysiącach złotych miesięcznie, zwłaszcza u wikariuszy czy zakonników.

Wysokość przychodów bywa jednak bardzo zróżnicowana i zależy od miejsca posługi oraz dodatkowych obowiązków, np. pracy katechety w szkole czy liczby intencji i ceremonii w parafii. W dużych miastach i zamożniejszych parafiach wpływy z ofiar potrafią być wyższe, podczas gdy w mniejszych miejscowościach pozostają raczej symboliczne.

Tym samym, nic dziwnego, że każde publiczne wyznanie na temat pieniędzy budzi emocje - zwłaszcza gdy duchowny mówi nie tylko o własnej pensji, ale też o kosztach codziennego funkcjonowania czy prowadzonych projektów, tak jak zrobił to w ostatnim czasie ksiądz Rafał Główczyński, znany szerzej jako "Ksiądz z osiedla".

Polecany artykuł:

Ubierasz się tak do kościoła? To duży błąd! Ksiądz apeluje o rozwagę

Ksiądz o pieniądzach bez tabu. 1640 zł przychodu, 70 tys. zł wydatków

Ksiądz Rafał Główczyński znów wywołał gorącą dyskusję. W najnowszym wywiadzie dla TVreklama duchowny otwarcie powiedział, ile realnie trafia co miesiąc do jego kieszeni i zestawił to z kosztami prowadzenia dwóch restauracyjno-kawiarnianych przedsięwzięć.

Główczyński podkreślił, że jako ksiądz zakonny funkcjonuje w innym systemie niż wielu duchownych diecezjalnych. Zaznaczył, że jego miesięczne przychody to ok. 1640 zł, natomiast wydatki związane z prowadzeniem dwóch lokali sięgają około 70 tys. zł miesięcznie. Prowadząca wywiad zapytała wprost, gdzie w tym wszystkim jest sens ekonomiczny. Duchowny odpowiedział następująco:

Nie ma. Ja podkreślam, że to wszystko jest wbrew logice. Moją jedyną logiką jest "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo". Naprawdę słyszałem wielu mądrych ludzi, którzy przed tym, jak założyłem pierwszą knajpę, mówili: "Rafał, zrozum, to nie wyjdzie". A ja od początku mówiłem: "jeśli Bóg będzie chciał, to padniemy, a jeśli będzie chciał, to przetrwamy" - mówił w wywiadzie ks. Główczyński.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Majątek Rydzyka

Majątek Rydzyka
16 zdjęć

"Cyrk Motyli" i lokale bez cennika

Najbardziej rozpoznawalnym przedsięwzięciem księdza jest klubokawiarnia "Cyrk Motyli", która zaczynała sezonowo na warszawskich Bulwarach Wiślanych, a z czasem doczekała się stałych lokalizacji - m.in. w Piastowie i ponownie w Warszawie. Miejsca te promują ideę otwartości: goście płacą tyle, ile chcą i mogą, a sednem ma być wspólnota i rozmowa, nie zysk. Więcej o tym miejscu przeczytacie tutaj: Znany ksiądz otworzył lokal w Warszawie. Impreza do późnej nocy. Byliśmy na miejscu.

Znany ksiądz otworzył lokal w Warszawie. Impreza do późnej nocy. Byliśmy na miejscu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KSIĄDZ
PIENIĄDZE