Gigantyczny „termos” z Żerania nabiera ostatecznego wyglądu. Ruszyło układanie elewacji. Będzie ją widać z centrum Warszawy

Teraz inwestycja weszła w kolejny, bardzo widowiskowy etap. Rozpoczął się montaż izolacji termicznej z włókna szklanego, która ograniczy straty ciepła i pozwoli utrzymać temperaturę magazynowanej wody. Równolegle prowadzone są prace związane z układaniem elewacji. Do zamontowania jest około 1200 arkuszy blachy o wymiarach ok. 6 m x 1 m utrzymanych w odcieniach zieleni, bieli i szarości. To ważny moment, bo mówimy o obiekcie, który na stałe wpisze się w panoramę Warszawy.

Ze względu na swoją wysokość zbiornik jest widoczny z wielu części miasta, także z centrum Warszawy i okolicznych wieżowców, dlatego projekt elewacji był konsultowany i uzgadniany z Wydziałem Ochrony Krajobrazu Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy. Chodziło o to, by obiekt tej skali harmonijnie wpisał się w miejski krajobraz i stał się neutralnym, estetycznym elementem panoramy stolicy. Jak będzie prezentować się jego ostateczny wygląd możemy zobaczyć na wizualizacji inwestycji.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Wizualizacja inwestycji, widok od ul. Modlińskiej.

Sam akumulator ciepła pełni bardzo ważną funkcję. Będzie magazynował nadwyżki ciepła produkowanego przez blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań, a następnie oddawał je do sieci wtedy, gdy zapotrzebowanie mieszkańców będzie największe. Dzięki temu możliwe będzie bardziej efektywne wykorzystanie energii, ograniczenie zużycia paliwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla Warszawy.

Przełomowym momentem na budowie był lipiec 2026 roku, gdy zbiornik osiągnął swoją docelową wysokość. Wtedy został ostatecznie zamknięty i rozpoczęto przygotowania do próbnego zalewania go odtlenioną wodą oraz testów szczelności. Wcześniej konstrukcja została poddana szeregowi specjalistycznych badań, m.in. ultradźwiękowych.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Akumulator ciepła gotowy do położenia izolacji i elewacji

Inwestycja robi wrażenie nie tylko rozmiarami. Po napełnieniu akumulator stanie się największym magazynem ciepła w Europie, wyprzedzając dotychczasowego lidera w niemieckim Mannheim. Co najważniejsze, będzie wspierał dostawy ciepła i ciepłej wody dla około 75 tysięcy warszawskich mieszkań.

Budowa akumulatora ciepła jest jednym z kluczowych projektów realizowanych przez ORLEN Termika. W sierpniu postęp prac oglądał na miejscu także Miłosz Motyka, minister energii. Podczas wizyty podkreślano znaczenie inwestycji dla dalszego rozwoju nowoczesnej infrastruktury ciepłowniczej stolicy.

Choć uruchomienie obiektu planowane jest przed sezonem grzewczym 2027 roku, już dziś widać, że żerański kolos stanie się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów przemysłowej panoramy Warszawy.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

Więcej o inwestycji: https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/akumulator-ciepla-w-elektrocieplowni-zeran/

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Akumulator w EC Żerań

Materiał Sponsorowany