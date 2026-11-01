Grób Tomasza Jakubiaka przyciąga wzrok. Zostawiono tam patelnię z pierogami

Przejmujący widok na grobie Tomasza Jakubiaka prawie dwa miesiące po jego śmierci! Te kolory rzucają się w oczy

Grób Tomasza Jakubiaka i nietypowy hołd dla kucharza

Przy grobie Tomasza Jakubiaka pojawił się zaskakujący przedmiot. Obok zniczy i kwiatów ktoś postawił patelnię pełną pierogów. Kucharz przez lata promował polską kuchnię i lokalne produkty. W swoich programach odwiedzał producentów żywności, pokazywał regionalne potrawy i przypominał o tradycyjnych przepisach. Pierogi przy jego grobie to wyjątkowy akcent, który nawiązuje do jego wielkiej pasji – gotowania.

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Kariera Tomasza Jakubiaka i program „MasterChef”

Karierę w gastronomii rozpoczął od stażu w jednej z warszawskich restauracji. Z czasem gotowanie stało się jego zawodem i największą pasją. W 2007 roku zadebiutował w „Dzień dobry TVN”, gdzie przygotowywał potrawy razem z Grzegorzem Łapanowskim. Później prowadził własne programy, między innymi „Jakubiak lokalnie” i „Jakubiak w sezonie”. Pokazywał w nich regionalne dania i lokalnych producentów. Widzowie polubili go także jako jurora „MasterChef Junior” i kolejnych edycji „MasterChefa”. Jakubiak pisał również książki kulinarne, między innymi „Jakubiak lokalnie” i „Ugotuj mi, tato”. Angażował się też w akcje charytatywne.

Choroba i śmierć Tomasza Jakubiaka. Gdzie został pochowany?

W życiu prywatnym Tomasz Jakubiak był związany z Anastazją, którą poślubił w sierpniu 2023 roku. Razem wychowywali syna. W 2024 roku kucharz poinformował, że choruje na nowotwór. Nie ukrywał przed fanami, przez co przechodził. Opowiadał o leczeniu i dziękował za wsparcie, które otrzymywał od sympatyków. Na jego terapię prowadzono również internetową zbiórkę pieniędzy.

Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia 2025 roku w Atenach. Miał 41 lat. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.